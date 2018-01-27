НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

Сюжеты :

На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти
| | Новый кроссовер DFM AX7 показал успешные продажи в России

Новый кроссовер DFM AX7 показал успешные продажи в России

Сегодня, 06:00
В 2017 году российские дилерские центры китайской DFM смогли сбыть в РФ 913 своих авто, что на 21% меньше показателей годичной давности. В настоящее время в России продаются две модели DFM хэтчбэк DFM H30 Cross и обновленный кроссовер DFM AX7, который вышел на рынок в августе минувшего года и разошелся тиражом в 400 авто.

Новый кроссовер DFM AX7 показал успешные продажи в России

 

Об этом сообщает пресс-центр российского филиала Dongfeng. Несмотря на то, что базовая версия кроссовера DFM AX7 стоит около 990 000 рублей, она получила долю только 13%. А вот на долю модификации Premium стоимостью 1 099 000 рублей, пришлось 22% от продаж марки.

Наиболее популярными стали топовые варианты Prestige и Luxury, которые стоят 1 149 000 и 1 249 000 рублей. Их рыночная доля достигла 65%. А из них наиболее востребованной считается вариация Prestige с долей в 36% и оснащенная 6-скоростной АКПП Aisin с кожаной обшивкой руля, круиз-контролем, цифровым ручным тормозом и 220-вольтовой розеткой.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Infiniti QX60 в ноябре стал наиболее востребованной моделью марки в РФ
Infiniti QX60 в ноябре стал наиболее востребованной моделью марки в РФ

Кроссовер Infiniti QX60 стал наиболее востребованной моделью японской премиальной компании в ноябре текущего года в России. Об этом сообщает пресс-центр

Новый кроссовер Mazda CX-5 попал в ТОП-25 российских автомобильных хитов
Новый кроссовер Mazda CX-5 попал в ТОП-25 российских автомобильных хитов

Российские дилерские центры японской машиностроительной компании Mazda в августе текущего года смогли сбыть 2170 машин, что на 7,3% выше показателей

Dongfeng рассекретил новый кроссовер AX5
Dongfeng рассекретил новый кроссовер AX5

Dongfeng рассекретила новый компактный «паркетник» собственного производства AX5. Технические параметры модели на текущий момент не раскрываются.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости