Новый кроссовер DFM AX7 показал успешные продажи в России

В 2017 году российские дилерские центры китайской DFM смогли сбыть в РФ 913 своих авто, что на 21% меньше показателей годичной давности. В настоящее время в России продаются две модели DFM хэтчбэк DFM H30 Cross и обновленный кроссовер DFM AX7, который вышел на рынок в августе минувшего года и разошелся тиражом в 400 авто.

Дмитрий Павличко

Об этом сообщает пресс-центр российского филиала Dongfeng. Несмотря на то, что базовая версия кроссовера DFM AX7 стоит около 990 000 рублей, она получила долю только 13%. А вот на долю модификации Premium стоимостью 1 099 000 рублей, пришлось 22% от продаж марки.Наиболее популярными стали топовые варианты Prestige и Luxury, которые стоят 1 149 000 и 1 249 000 рублей. Их рыночная доля достигла 65%. А из них наиболее востребованной считается вариация Prestige с долей в 36% и оснащенная 6-скоростной АКПП Aisin с кожаной обшивкой руля, круиз-контролем, цифровым ручным тормозом и 220-вольтовой розеткой.