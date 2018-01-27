Официальные лица французского машиностроительного гиганта Citroen сообщили, что в России появится кроссовер Citroen C3 Aircross нового поколения. Следующая генерация стильного паркетника должна выйти на рынок РФ в течение первого квартала нынешнего года.

Н а данный момент неизвестно, какие комплектации кроссовера Citroen C3 Aircross приедут в Россию. Кроме того, производитель пока не озвучивает рублевый прайс на новый паркетник.

Представители французской марки также рассказали, что руководство Citroen рассчитывает на продажи в 100-150 кроссоверов Citroen C3 Aircross в России ежемесячно. При этом производитель надеется в следующем году увеличить продажи паркетника.

Кроссовер Citroen C3 Aircross нового поколения предстал перед общественностью прошлым летом. В Европе паркетник предлагается с 1,2-литровым агрегатом с тремя цилиндрами. Его производительность составляет 82,110 или 130 лошадиных сил, в зависимости от комплектации автомобиля. Кроме того, для машины предусмотрена дизельная 1,6-литровая установка BlueHDi мощностью 100 и 120 л.с. Для Citroen C3 Aircross предусмотрены как механическая, так и автоматическая коробки передач. Паркетник предложен исключительно с передним приводом. Во Франции кроссовер Citroen C3 Aircross можно приобрести по цене от 15 950 евро (1 109 000 рублей).

Иван Головин