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| | В России появится кроссовер Citroen C3 Aircross нового поколения

В России появится кроссовер Citroen C3 Aircross нового поколения

Сегодня, 11:00
Официальные лица французского машиностроительного гиганта Citroen сообщили, что в России появится кроссовер Citroen C3 Aircross нового поколения. Следующая генерация стильного паркетника должна выйти на рынок РФ в течение первого квартала нынешнего года.

 

В России появится кроссовер Citroen C3 Aircross нового поколения

 

На данный момент неизвестно, какие комплектации кроссовера Citroen C3 Aircross приедут в Россию. Кроме того, производитель пока не озвучивает рублевый прайс на новый паркетник.
 
Представители французской марки также рассказали, что руководство Citroen рассчитывает на продажи в 100-150 кроссоверов Citroen C3 Aircross в России ежемесячно. При этом производитель надеется в следующем году увеличить продажи паркетника.
 
Кроссовер Citroen C3 Aircross нового поколения предстал перед общественностью прошлым летом. В Европе паркетник предлагается с 1,2-литровым агрегатом с тремя цилиндрами. Его производительность составляет 82,110 или 130 лошадиных сил, в зависимости от комплектации автомобиля. Кроме того, для машины предусмотрена дизельная 1,6-литровая установка BlueHDi мощностью 100 и 120 л.с. Для Citroen C3 Aircross предусмотрены как механическая, так и автоматическая коробки передач. Паркетник предложен исключительно с передним приводом. Во Франции кроссовер Citroen C3 Aircross можно приобрести по цене от 15 950 евро (1 109 000 рублей).

Иван Головин
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