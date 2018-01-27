Автозаводы Санкт-Петербурга за год увеличили производство на четверть

Согласно данным российских изданий, автомобильные заводы Санкт-Петербурга, принадлежащие компаниям Hyundai, Nissan и Toyota, в 2017 году суммарно смогли произвести сразу 346 800 новых автомобилей. Отмечается, что такие показатели сразу на 23% больше, чем результаты производства минувшего года.

Васисуалий Мурчалов

Согласно информации местных автомобильных изданий, в минувшем году автомобильные заводы Санкт-Петербурга суммарно смогли выпустить 346 800 автомобилей, что на 23% больше, чем голом ранее. Уточняется. Что за декабрь 2017 года предприятия компаний Nissan, Hyundai и Toyota выпустили 31 100 автомобилей, что на 24% больше в сравнении с показателями последнего месяца 2016 года.Лидером по приросту производства стал завод компании Toyota, который увеличил выпуск машин практически вдвое. В пресс-службе бренда отметили, что производство удалось расширить благодаря обновленному кроссоверу Toyota RAV4. Помимо этого, завод Toyota увеличил экспорт почти на 8%.Производство Hyundai выросло на 13%, а завод Nissan смог увеличить свои показатели сразу на 33%. Завод корейского предприятия произвел 233 500 автомобилей, а лидерами стали модели Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Ожидается, что в 2018 году российский автопром снизит темпы роста.