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| | Российские продажи мотоциклов снизились на 37% в 2017 году

Российские продажи мотоциклов снизились на 37% в 2017 году

Вчера, 21:00
Российские эксперты обнародовали информацию относительно статистике продаж новых мотоциклов за весь 2017 год. В соответствии со сведениями, полученными от штатных сотрудников «АВТОСТАТ», реализация байков в РФ снизилась на 37%.

Российские продажи мотоциклов снизились на 37% в 2017 году

 

Уровень продаж мотоциклов в РФ в количественном выражении достиг 7 200 единиц. Сообщается, что объем продаж двухколесной техники сокращается в течении 3-летнего периода.

Первенство на рынке мотоциклов сохранилось за баварским брендом BMW (1500 штук, +9,1%). Второе место досталось китайцам из Racer (839 шт, -42,4%). ТОП-3 закрывает японская мотоциклетная марка Kawasaki (661 ед, +51,6%).

ТОП-5 закрывают американский Harley-Davidson (642 шт, -7,9%) и Honda (508 ед, -4,9%). В списке моделей лидерство принадлежит BMW R1200GS, Racer RC250, BMW S1000RR, Racer RC110 и KTM Duke, попавшие в первую пятерку.
Дмитрий Павличко
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