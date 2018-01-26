Российские продажи мотоциклов снизились на 37% в 2017 году

Российские эксперты обнародовали информацию относительно статистике продаж новых мотоциклов за весь 2017 год. В соответствии со сведениями, полученными от штатных сотрудников «АВТОСТАТ», реализация байков в РФ снизилась на 37%.

Дмитрий Павличко

Уровень продаж мотоциклов в РФ в количественном выражении достиг 7 200 единиц. Сообщается, что объем продаж двухколесной техники сокращается в течении 3-летнего периода.Первенство на рынке мотоциклов сохранилось за баварским брендом BMW (1500 штук, +9,1%). Второе место досталось китайцам из Racer (839 шт, -42,4%). ТОП-3 закрывает японская мотоциклетная марка Kawasaki (661 ед, +51,6%).ТОП-5 закрывают американский Harley-Davidson (642 шт, -7,9%) и Honda (508 ед, -4,9%). В списке моделей лидерство принадлежит BMW R1200GS, Racer RC250, BMW S1000RR, Racer RC110 и KTM Duke, попавшие в первую пятерку.