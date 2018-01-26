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| | Красноярские снегоуборщики подключены к спутниковой системе ГЛОНАСС

Красноярские снегоуборщики подключены к спутниковой системе ГЛОНАСС

Вчера, 19:06
Снегоуборочные автомобили в Красноярске подключены к системе ГЛОНАСС, поэтому за уборкой снега теперь будут следить со спутника. Такая информация появилась на страницах местных изданий.

Красноярские снегоуборщики подключены к спутниковой системе ГЛОНАСС

 

Согласно данным СМИ, в Красноярске снегоуборочные мотокультиваторы подключены к спутниковой системе ГЛОНАСС. Местные чиновники отметили, что такая меря позволит при помощи спутника в режиме реального время отслеживать работу уборщиков снега на улицах города.

Отмечается, что специальные снегоуборочные автомобили оснащены компактным спутниковым трекером, который один раз в 60 минут передаёт данные о местонахождении машины на карте Красноярска. Устройство питается от собственной компактной батарейки.

Антон Старовойтов, начальник технической службы специализированного автотранспортного предприятие Красноярска, во время общения с журналистами рассказал, что такой шаг позволит оперативно отслеживать качество и оперативность уборки снега. Кроме того, решение позволит лучше дисциплинировать работников. Отмечается, что на сегодняшний день уже закуплено и установлено порядка 25 таких устройств, а вскоре их количество будет увеличено.
Васисуалий Мурчалов
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