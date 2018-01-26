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| | На продажу выставили "царский" Rolls-Royce Николая II за 278 млн рублей

На продажу выставили "царский" Rolls-Royce Николая II за 278 млн рублей

Сегодня, 14:48
На портале Auto.ru обнародовали объявление о продаже Rolls-Royce Silver Ghost (40/50 hp) 1914 года. Как сообщает обладатель выставленной на продажу машины, пребывающей в Германии, на ней передвигался последний российский император Николай I и он хочет выручить за нее 278 000 000 рублей.

На продажу выставили "царский" Rolls-Royce Николая II за 278 млн рублей

 

Rolls-Royce 40/50 hp представили на Петербургском автосалоне в 1913 году. Разработкой автомобиля по специальному заказу российской монаршей персоны занималась французская компания Kellner et ses fils, специализирующаяся на создании кузовов.

В функциональный перечень Rolls-Royce Silver Ghost вошли электрическое освещение, мягкие кресла, цветочные вазы, несессеры, пепельницы и телефонная связь.

Под капот выставленный на торги Rolls-Royce Silver Ghost получил 6-цилиндровый 7,4-литровый агрегат с отдачей 50 лошадиных сил. Авто весит 1970 кг, а расход топлива на 100 км составляет 1,75 л при предельной скорости 117 км/ч.

После смерти последнего российского царя новый владелец машины выставлял авто в казино в Лас-Вегасе. Через время премиальная машина была перепродана и помещена в бункер в Германии, где и ее нашли случайно.
Дмитрий Павличко
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