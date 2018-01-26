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| | Кроссовер DS3 Crossback замечен на зимних тестах

Кроссовер DS3 Crossback замечен на зимних тестах

Сегодня, 14:40
Французский премиальный бренд DS, который входит в состав PSA Group, вывел на дорожные тесты новый субкомпактный кроссовер DS3 Crossback. Ожидается, что модель дебютирует на рынке в 2020 году и составит конкуренции Audi Q2, BMW X1 и Opel Mokka X.

Кроссовер DS3 Crossback замечен на зимних тестах

 

Судя по свежим шпионским фото, которыми поделился портал Auto Evolution, новый премиальный кроссовер DS3 Crossback по сути представляет собой «наряженный» и более дорогой Citroen C4 с завышенным дорожным просветом. Новинка получает современную и полностью светодиодную оптику, а решетка радиатора, как ожидается, получит хромированную отделку. Остекление автомобиля стало более изящным, а на задней части кузова появились компактные диффузоры.

Новый DS3 Crossback построен на базе модульной платформы CMP, которая также лежит в основе Peugeot 2008 и схожих кроссоверов от брендов Citroen и Opel. Премиальная новинка не рассчитана на городское использование, поэтому модель будет предложена исключительно с передним приводом.

Кроссовер DS3 Crossback замечен на зимних тестах

 

Кроссовер DS3 Crossback замечен на зимних тестах

 

Ожидается, что новый DS3 Crossback будет представлен публично в конце 2019 года, а на рынке модель составит конкуренцию Audi Q2 и BMW X1. Новинка расположится также в одном ценовом сегменте и с Mini Countryman, но британский кроссовер является более габаритным. В 2020 году DS3 Crossback доберётся и до рынка России.
Васисуалий Мурчалов
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