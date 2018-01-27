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| | Nissan оборудовала японскую гостиницу беспилотными тапочками

Nissan оборудовала японскую гостиницу беспилотными тапочками

Сегодня, 02:00
Отечественные специализированные порталы обнародовали информацию, согласно которой японская машиностроительная компания Nissan применила беспилотные технологии для того, чтобы оборудовать японскую гостиницу беспилотными тапочками, подушками и столиками. С этой целью инженеры приспособили механизм, который используется в ассистенте парковки ProPilotPark.

Nissan оборудовала японскую гостиницу беспилотными тапочками

 

Отмечается, что первоначально системой автоматической парковки оснащались новые электрокары Nissan Leaf. Используя ультразвуковые индикаторы и камеры она распознает все объекты вокруг и сама производит парковку авто.

Nissan оборудовала японскую гостиницу беспилотными тапочками

 

Подобный образом функционируют и указанные предметы в гостинице Nissan. Если ими не пользуются, то при нажатии специально предусмотренной кнопки тапочки и подушки можно вернуть на заведомо подготовленное место.

В 2016 году эксперты Nissan протестировали стулья, обладающих способностью передвигаться в очереди. Вероятно, эта разработка сделает ожидание в кафе не столь утомительным.

Помимо того, автопроизводитель оборудовал автопарковщиком офисные сиденья. Вместо колес они получили особые цифровые блоки с встроенным модулем Wi-Fi. Кресла управляются ноутбуком, подключенным к видеокамерам.
Дмитрий Павличко
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