Nissan оборудовала японскую гостиницу беспилотными тапочками

Отмечается, что первоначально системой автоматической парковки оснащались новые электрокары Nissan Leaf. Используя ультразвуковые индикаторы и камеры она распознает все объекты вокруг и сама производит парковку авто.
Подобный образом функционируют и указанные предметы в гостинице Nissan. Если ими не пользуются, то при нажатии специально предусмотренной кнопки тапочки и подушки можно вернуть на заведомо подготовленное место.
В 2016 году эксперты Nissan протестировали стулья, обладающих способностью передвигаться в очереди. Вероятно, эта разработка сделает ожидание в кафе не столь утомительным.
Помимо того, автопроизводитель оборудовал автопарковщиком офисные сиденья. Вместо колес они получили особые цифровые блоки с встроенным модулем Wi-Fi. Кресла управляются ноутбуком, подключенным к видеокамерам.