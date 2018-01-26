Бренд Haval выпустит пикап для конкуренции с Ford Ranger

Китайский премиальный бренд Haval, принадлежащий компании Great Wall, планирует создать совершенно новый пикап, который окажется дешевле популярного грузовика Ford Ranger. Ожидается, что изначально модель будет представлена на автомобильном рынке Австралии

Васисуалий Мурчалов

Не секрет, что пикапы и внедорожники имеют довольно большую популярность на автомобильном рынке Австралии, но китайская компания Great Wall не смогла завоевать доверие местных клиентов. Австралийские краш-тесты ANCAP оценили надёжность автомобилей лишь на две звезды из пяти, а доля компании на рынке страны составляет всего 0,2%.Наряду с этим компания Great Wall не отказывается от амбициозных планов по освоению мирового рынка, планируя предложить пикапы под брендом Haval, ранее незнакомым австралийским клиентам. Сообщается, что к 2020 году новый пикап бренда дебютирует на глобальном рынке, а на страницах издания Car Advice появились первые детали о новинке.Ожидается, что новый пикап от Haval получит совершенно новую модельную платформу, а габариты будут сопоставимы с Toyota Hilux и Ford Ranger. Сегодня австралийские клиенты могут приобрести пикапы от Toyota и Ford по средней цене в 60 000 австралийских долларов (примерно 2 650 000 рублей), но стоимость новинки от Haval не должна превысить отметку в 40 000 долларов (2 250 000 рублей). Моторную линейку составят бензиновые, дизельные и гибридные моторы, а показатель буксировки составит порядка 3 000 килограммов.