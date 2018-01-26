Бренд Haval выпустит пикап для конкуренции с Ford Ranger

Не секрет, что пикапы и внедорожники имеют довольно большую популярность на автомобильном рынке Австралии, но китайская компания Great Wall не смогла завоевать доверие местных клиентов. Австралийские краш-тесты ANCAP оценили надёжность автомобилей лишь на две звезды из пяти, а доля компании на рынке страны составляет всего 0,2%.
Наряду с этим компания Great Wall не отказывается от амбициозных планов по освоению мирового рынка, планируя предложить пикапы под брендом Haval, ранее незнакомым австралийским клиентам. Сообщается, что к 2020 году новый пикап бренда дебютирует на глобальном рынке, а на страницах издания Car Advice появились первые детали о новинке.
Ожидается, что новый пикап от Haval получит совершенно новую модельную платформу, а габариты будут сопоставимы с Toyota Hilux и Ford Ranger. Сегодня австралийские клиенты могут приобрести пикапы от Toyota и Ford по средней цене в 60 000 австралийских долларов (примерно 2 650 000 рублей), но стоимость новинки от Haval не должна превысить отметку в 40 000 долларов (2 250 000 рублей). Моторную линейку составят бензиновые, дизельные и гибридные моторы, а показатель буксировки составит порядка 3 000 килограммов.