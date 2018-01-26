Директора Lexus в РФ впечатлили продажи бренда в Томске

Директора Lexus в РФ впечатлили продажи бренда в ТомскеВчера, 22:00
Глава официального дилерского центра Toyota компания «Авто плюс Омск» Виктор Гребенников сообщает, что в августе откроется автоцентр, где будут продавать
Компания Lexus не намерена в ближайшее время начинать производство автомобилей на территории России. Об этом сообщил глава концерна Джон Томсон.
Новый спортивный автомобиль Lexus LC будет продаваться на территории России с 2017 года. Об этом рассказал управляющий директор по продажам Lexus Джон Томсон.