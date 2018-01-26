Директора Lexus в РФ впечатлили продажи бренда в Томске

В 2017 году в Томске открылся официальный дилерский центр «Лексус-Томск». По такому случаю в город приехал Джон Томсон, управляющий директор бренда Lexus в России. В разговоре с представителями прессы топ-менеджер отметил, что его впечатлили продажи Lexus в Томске: за шесть месяцев дилерский центр занял 2,4% рынка новых авто в регионе и стал лидером в премиальном сегменте.

С амую большую долю среди автомобилей бренда Lexus, проданных в Томске, занимают кроссоверы. Джон Томсон пояснил, что жители региона покупают эти машины в силу состояния дорог и суровых температурных условий.

Также топ-менеджер убежден, что хорошие продажи Lexus в Томске являются заслугой успешной реализации в городе принципа Customer First (Клиент – на первом месте).

Джон Томсон стал управляющим директором бренда Lexus в России в 2015 году. До этого топ-менеджер работал в Бельгии, Японии и Великобритании.

Иван Головин