В Индии заметили новый Audi Q8 без камуфляжа

Судя по свежим фото, новый Audi Q8 носит минимальное количество камуфляжа, что говорит о скорой публичной премьера автомобиля. Стоит отметить, что небольшое количество маскирующей плёнки расположен на блоке задних осветителей, который, как ожидается станут полностью светодиодными. Кроме того, камуфляж скрывает логотип бренда, а также некоторые датчики и сенсоры, необходимые для полуавтономных систем управления.
Можно заметить, что в целом пропорции и форма кузова нового Audi Q8 имею целый ряд сходств с новым внедорожником Lamborghini Urus, с которым немецкая новинка разделяет и некоторые элементы шасси. Новинка от Audi будет ориентирована на комфорт и роскошь, а не на динамику, как Lamborghini Urus.
Инсайдеры сообщают, что новинка уже поступила на производственный конвейер завода Volkswagen в Братиславе, Словакия. Ожидается, что стоимость автомобиля окажется на уровне 54 000 долларов, что эквивалентно 3 075 000 рублей по актуальному курсу. Дебют Audi Q8 состоится весной 2018 года на автосалоне в Женеве.