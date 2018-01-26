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| | В Индии заметили новый Audi Q8 без камуфляжа

В Индии заметили новый Audi Q8 без камуфляжа

Сегодня, 13:01
В 2018 году компания Audi планирует представить сразу 17 новых автомобилей, одним из которых станет флагманский внедорожник Audi Q8. Читатель американского автомобильного издания motor1 поделился снимками модели, которая была замечена на дорогах общего пользования в Индии практически без камуфляжа.

В Индии заметили новый Audi Q8 без камуфляжа

 

Судя по свежим фото, новый Audi Q8 носит минимальное количество камуфляжа, что говорит о скорой публичной премьера автомобиля. Стоит отметить, что небольшое количество маскирующей плёнки расположен на блоке задних осветителей, который, как ожидается станут полностью светодиодными. Кроме того, камуфляж скрывает логотип бренда, а также некоторые датчики и сенсоры, необходимые для полуавтономных систем управления.

Можно заметить, что в целом пропорции и форма кузова нового Audi Q8 имею целый ряд сходств с новым внедорожником Lamborghini Urus, с которым немецкая новинка разделяет и некоторые элементы шасси. Новинка от Audi будет ориентирована на комфорт и роскошь, а не на динамику, как Lamborghini Urus.

В Индии заметили новый Audi Q8 без камуфляжа

 

В Индии заметили новый Audi Q8 без камуфляжа

 

Инсайдеры сообщают, что новинка уже поступила на производственный конвейер завода Volkswagen в Братиславе, Словакия. Ожидается, что стоимость автомобиля окажется на уровне 54 000 долларов, что эквивалентно 3 075 000 рублей по актуальному курсу. Дебют Audi Q8 состоится весной 2018 года на автосалоне в Женеве.
Васисуалий Мурчалов
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