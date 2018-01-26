Mercedes-Benz SL превратят в 800-сильный гибрид

Немецкая машиностроительная компания Mercedes-Benz рассматривает возможность внедрения под капот нового Mercedes-Benz SL нового гибрида, в состав которого войдет 4-литровый 8-цилиндровый агрегат и электродвигатель. Общая производительность гибридной установки достигнет 800 лошадиных сил.

Дмитрий Павличко

Портал Automobile, ссылаясь на источники сообщил, что новый Mercedes-Benz SL снабдят 800-сильным гибридным двигателем. Помимо того, не исключается, что новинку переведут в модельный ряд Mercedes-AMG. Следовательно в моторной линейке появятся два 8-цилиндровых агрегата с отдачей 612 и 522 л.с и рядный 6-цилиндровый мотор с мощностью 435 лошадиных сил.Обозреватели издания сообщают, что на новом Mercedes-Benz SL не будет жесткой складной крыши, но может появиться два дополнительных посадочных места. Дилеры получат новинку в 2021 году, а в функциональном списке авто появятся пневмоподвеска, стабилизаторы поперечной устойчивости и полный привод 4MATIC.Издание отмечает, что 800-сильный двигатель появится не только Mercedes-Benz SL. Таким мотором оснастят еще Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz GLS и Mercedes-AMG GT4.