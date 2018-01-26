Пермь вошла в ТОП-10 городов по продажам легковых автомобилей в 2017 году

Агентство «АВТОСТАТ» представило рейтинг ТОП-10 городов России с самым высоким показателем продаж на авторынке по итогам 2017 года. В список вошли населенные пункты с населением минимум миллион человек. В рейтинге оказалась Пермь.

В 2017 году жители Перми приобрели 14 335 автомобилей. Первое же место в ТОП-10 занимает Москва. В столице дилеры реализовали за отчетный период 204 126 новых транспортных средств. Далее в списке идет Санкт-Петербург с результатом в 91 556 реализованных машин. Жители Казани в 2017 году приобрели 23 976 легковушек и LCV. В Екатеринбурге дилеры реализовали 20 261 машину, а самарчане в прошлом году приобрели 17 866 транспортных средств.

Также в ТОП-10 вошли Нижний Новгород, Уфа, Челябинск и Ростов-на-Дону. В этих городах продажи автомобилей в 2017 году составили 17 252, 16 474, 15 400 и 14 699 машин соответственно.

Всего в 2017 году в России было реализовано 1 434 423 легкового сегмента и LCV. Спрос на транспорт в стране вырос на 16% в сравнении с 2016 годом и его результатом в 1 236 556 проданных машин.

Иван Головин