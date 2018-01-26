Пермь вошла в ТОП-10 городов по продажам легковых автомобилей в 2017 году

Пермь вошла в ТОП-10 городов по продажам легковых автомобилей в 2017 годуСегодня, 12:36
Жители России стали лояльнее относиться к китайским автомобилям, на что указывают данные, озвученные агентством «АВТОСТАТ». Аналитики сообщили, что в 2017 году
Агентство «АВТОСТАТ» проанализировали российские первичный и вторичный автомобильные рынки. Согласно исследованиям в России за период январь-ноябрь 2017
В России в очередной раз констатируется повышение спроса на автомобили премиального сегмента, о чем сообщило агентство "АВТОСТАТ". Аналитики установили, что в