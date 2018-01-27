К дебюту готовят новый минивэн Chevrolet Spin

Во второй половине 2018 года американская машиностроительная компания Chevrolet собирается представить на бразильском авторынке новый небольшой минивэн Chevrolet Spin. Недавно в сеть утекли фотографии новинки, сделанные в ходе тест-драйва.

Дмитрий Павличко

По мнению экспертов, внешность новинки повторит стилистику седана Chevrolet Cobalt. Обозреватели местных СМИ сообщают, что машина получит такую же решетку радиатора и оптику, как и Chevrolet Cobalt. Также Chevrolet Spin снабдят пересмотренные бамперы и задние осветители, а также обновленным салоном.Под капотом новинки разместится 1,8-литровый бензиновый и этаноловый агрегат, генерирующий 106 и 111 лошадиных сил. Они работают в паре с 6-скоростной МКПП и АКПП.До обновления Chevrolet Spin стоил 61 990 реалов. Ранее появилась информация, что на российский авторынок выйдет кроссовер Chevrolet Traverse в марте 2018 года.