НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | К дебюту готовят новый минивэн Chevrolet Spin

К дебюту готовят новый минивэн Chevrolet Spin

Сегодня, 03:00
Во второй половине 2018 года американская машиностроительная компания Chevrolet собирается представить на бразильском авторынке новый небольшой минивэн Chevrolet Spin. Недавно в сеть утекли фотографии новинки, сделанные в ходе тест-драйва.

К дебюту готовят новый минивэн Chevrolet Spin

 

По мнению экспертов, внешность новинки повторит стилистику седана Chevrolet Cobalt. Обозреватели местных СМИ сообщают, что машина получит такую же решетку радиатора и оптику, как и Chevrolet Cobalt. Также Chevrolet Spin снабдят пересмотренные бамперы и задние осветители, а также обновленным салоном.

Под капотом новинки разместится 1,8-литровый бензиновый и этаноловый агрегат, генерирующий 106 и 111 лошадиных сил. Они работают в паре с 6-скоростной МКПП и АКПП.

До обновления Chevrolet Spin стоил 61 990 реалов. Ранее появилась информация, что на российский авторынок выйдет кроссовер Chevrolet Traverse в марте 2018 года.
Дмитрий Павличко
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