Обновленный Audi TT Roadster готовится к публичной премьере

На страницах американского автомобильного портала motor1 появились свежие шпионские фото нового спорткара Audi TT Roadster с открытым верхом. Судя по снимкам, дизайнеры немецкого бренда оснастят новый спорткар полностью пересмотренной передней частью кузова, которая получила более зауженную и агрессивную решетку радиатора, в то время как оптика имеет более острые черты. Кроме того, фары теперь имеют иную компоновку светодиодных осветителей.
Кроме того, новинка имеет несколько увеличенные боковые крылья, а также широкие панели под окнами. Ожидается, что больше осветители на передней части кузова прототипа Audi TT Roadster не доберутся до серийного исполнения.
Инсайдеры сообщают, что более производительный Audi TT RS в плане внешности получит более агрессивные элементы обвеса, а также массивный диффузор и задний спойлер. Информация о моторной линейке пока не раскрывается, но ожидается, что линейку пополнят и гибридные двигатели.