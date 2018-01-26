Обновленный Audi TT Roadster готовится к публичной премьере

Немецкий премиальный бренд Audi, входящий в состав концерна Volkswagen AG, готовится серьёзно обновить модельную линейку спорткаров Audi TT. Сообщается, что на тесты уже выведен новый Audi TT в кузове родстер, который выглядит вполне готовым к серийному производству.

На страницах американского автомобильного портала motor1 появились свежие шпионские фото нового спорткара Audi TT Roadster с открытым верхом. Судя по снимкам, дизайнеры немецкого бренда оснастят новый спорткар полностью пересмотренной передней частью кузова, которая получила более зауженную и агрессивную решетку радиатора, в то время как оптика имеет более острые черты. Кроме того, фары теперь имеют иную компоновку светодиодных осветителей.Кроме того, новинка имеет несколько увеличенные боковые крылья, а также широкие панели под окнами. Ожидается, что больше осветители на передней части кузова прототипа Audi TT Roadster не доберутся до серийного исполнения.

Васисуалий Мурчалов

Инсайдеры сообщают, что более производительный Audi TT RS в плане внешности получит более агрессивные элементы обвеса, а также массивный диффузор и задний спойлер. Информация о моторной линейке пока не раскрывается, но ожидается, что линейку пополнят и гибридные двигатели.