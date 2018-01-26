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| | Обновленный Audi TT Roadster готовится к публичной премьере

Обновленный Audi TT Roadster готовится к публичной премьере

Сегодня, 11:15
Немецкий премиальный бренд Audi, входящий в состав концерна Volkswagen AG, готовится серьёзно обновить модельную линейку спорткаров Audi TT. Сообщается, что на тесты уже выведен новый Audi TT в кузове родстер, который выглядит вполне готовым к серийному производству.

Обновленный Audi TT Roadster готовится к публичной премьере

 

На страницах американского автомобильного портала motor1 появились свежие шпионские фото нового спорткара Audi TT Roadster с открытым верхом. Судя по снимкам, дизайнеры немецкого бренда оснастят новый спорткар полностью пересмотренной передней частью кузова, которая получила более зауженную и агрессивную решетку радиатора, в то время как оптика имеет более острые черты. Кроме того, фары теперь имеют иную компоновку светодиодных осветителей.

Кроме того, новинка имеет несколько увеличенные боковые крылья, а также широкие панели под окнами. Ожидается, что больше осветители на передней части кузова прототипа Audi TT Roadster не доберутся до серийного исполнения.

Обновленный Audi TT Roadster готовится к публичной премьере

 

Обновленный Audi TT Roadster готовится к публичной премьере

 

Инсайдеры сообщают, что более производительный Audi TT RS в плане внешности получит более агрессивные элементы обвеса, а также массивный диффузор и задний спойлер. Информация о моторной линейке пока не раскрывается, но ожидается, что линейку пополнят и гибридные двигатели.
Васисуалий Мурчалов
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