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| | Выпущены 10 «гоночных» McLaren 570S

Выпущены 10 «гоночных» McLaren 570S

Вчера, 19:36
Британские машиностроители собрали 10 спорткаров McLaren 570S, выполненных по мотивам гоночной модели McLaren 570S GT4. Новая линейка получила название MSO X.

 

Выпущены 10 «гоночных» McLaren 570S

 

Спорткары McLaren 570S обзавелись аэродинамическим обвесом, практически идентичным тому, который устанавливается на гоночный McLaren 570S GT. Также новинки получили спортивную выхлопную систему, покрышки Pirelli P Zero Corsa.
 
В интерьере новых McLaren 570S преобладают алькантара и неокрашенный углепластик. Кроме того, в машинах установлена иная центральная консоль, которая позволила несколько снизить массу автомобилей. Все спорткары линейки MSO X получили ливрею в стиле гоночного болида McLaren F1 GTR.
 
Спорткары McLaren 570S серии MSO X получили спортивные кресла и многоточечные ремни безопасности. Также в новинках появилось место для хранения шлема. Кроме того, в автомобили интегрирована система McLaren Track Telemetry.

 

Выпущены 10 «гоночных» McLaren 570S

 

Спорткары McLaren 570S серии MSO X сертифицированы для общедоступных дорог. Выпуском машин занималось тюнинг-ателье McLaren Special Operations. Заказчиком автомобилей является дилерский центр McLaren Newport Beach из США.

Иван Головин
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