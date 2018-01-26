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| | В сети рассекретили дизайн нового LADA Vesta Sport

В сети рассекретили дизайн нового LADA Vesta Sport

Сегодня, 11:06
На официальном сайте Роспатента опубликовали официальные патентные изображения спортивного седана LADA Vesta Sport. Над этим автомобилем инженеры «АвтоВАЗ» трудятся уже 2 года.

В сети рассекретили дизайн нового LADA Vesta Sport

 

От базовой модификации, грядущая новинка имеет различия в виде пересмотренных бамперов с увеличенными воздухозаборниками, диффузора на заднем бампере, 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков и спойлера, который установили на крышке багажного отделения авто. Помимо того, новый LADA Vesta Sport снабдили дисковыми тормозными механизмами всех колес.

В подкапотном пространстве «заряженного» отечественного седана LADA Vesta Sport разместится 106-литровый агрегат, производительность которого повысят до 140 л.с. Существует вероятность, что в моторном отсеке установят еще 149-сильная 1,8-литровая установка. Сборка авто будет производиться в Ижевске, и начнется в феврале наступившего года.
Дмитрий Павличко
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