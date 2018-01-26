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| | В России появятся электрокары Nissan Leaf и Nissan e-NV200

В России появятся электрокары Nissan Leaf и Nissan e-NV200

Сегодня, 11:48
Японские машиностроители рассматривают возможность выхода на рынок России электрокаров Nissan Leaf и Nissan e-NV200. Об этом проинформировали сотрудники компании Nissan Motor.

 

В России появятся электрокары Nissan Leaf и Nissan e-NV200

 

По данным информаторов, вопрос появления в России моделей Nissan Leaf и Nissan e-NV200 будет решен до конца текущего года. Если их продажи в РФ одобрят, то они выйдут на рынок страны в 2019 или 2020 году.
 
В минувшем году общественность познакомили со следующей генерацией электрокара Nissan Leaf. Машина уже выпускается, и стоит на конвейере предприятия Nissan Motor в Сандерленде в Великобритании. Дилеры в Европе начнут реализацию модели в феврале текущего года. Известно, что французские клиенты смогут приобрести новинку по цене от 27,9 тысячи евро.

 

В России появятся электрокары Nissan Leaf и Nissan e-NV200

 

 
Сейчас в России официально продаются электрокары Renault Twizy и Renault Kangoo Z.E. Недавно о намерениях выйти на рынок РФ заявили в компании Tesla. Ожидается, что электрокар Tesla Model 3 появится в России в последние три месяца нынешнего года.

Иван Головин
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