В России появятся электрокары Nissan Leaf и Nissan e-NV200

Японские машиностроители рассматривают возможность выхода на рынок России электрокаров Nissan Leaf и Nissan e-NV200. Об этом проинформировали сотрудники компании Nissan Motor.

По данным информаторов, вопрос появления в России моделей Nissan Leaf и Nissan e-NV200 будет решен до конца текущего года. Если их продажи в РФ одобрят, то они выйдут на рынок страны в 2019 или 2020 году.

В минувшем году общественность познакомили со следующей генерацией электрокара Nissan Leaf. Машина уже выпускается, и стоит на конвейере предприятия Nissan Motor в Сандерленде в Великобритании. Дилеры в Европе начнут реализацию модели в феврале текущего года. Известно, что французские клиенты смогут приобрести новинку по цене от 27,9 тысячи евро.

Сейчас в России официально продаются электрокары Renault Twizy и Renault Kangoo Z.E. Недавно о намерениях выйти на рынок РФ заявили в компании Tesla. Ожидается, что электрокар Tesla Model 3 появится в России в последние три месяца нынешнего года.

Иван Головин