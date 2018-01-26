Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Мнения

Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Идеи выигрыша в математической формуле.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Ford в 2018 году озвучит список моделей, снимаемых с производства

Ford в 2018 году озвучит список моделей, снимаемых с производства

Сегодня, 10:01
Согласно данным американских автомобильных изданий, в нынешнем году компания Ford существенно сократит свой модельный ряд – уже через несколько месяцев бренд озвучит список моделей, от которых планирует отказаться. Ожидается, что таким образом Ford сможет выпускать больше популярных пикапов и кроссоверов.

Ford в 2018 году озвучит список моделей, снимаемых с производства

 

На страницах автомобильного портала Automotive News появилась информация о том, что компания Ford планирует серьёзно сократить модельную линейку и отказаться от непопулярных автомобилей в пользу внедорожников и пикапов, спрос на которые продолжает расти. Ожидается, что более четкий план действий по сокращению модельной линейки будет озвучен в 2018 году.

В начале января 2018 года на страницах автомобильных СМИ появилась информация о том, что Ford отменяет плановое обновление для седана Ford Fusion, который в России реализуется под именем Ford Mondeo. Стоит отметить, что седан является самой популярной моделью компании Ford в 2017 году, поэтому такое решение можно назвать довольно странным.

Кроме того, Ford может полностью отказаться от производства минивэна Ford C-Max, также роскошного седана Lincoln MKZ, выполненного на основе Mondeo. Также в 2018 году на 22,7% снизился спрос на маслкар Ford Mustang, однако ожидается, что бренд не снимет с производства знаковую модель.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Седан Ford Mondeo в 2020 году получит кардинальные изменения в дизайне
Седан Ford Mondeo в 2020 году получит кардинальные изменения в дизайне

Американские машиностроители решили отказаться от планового рестайлинга седана, известного в России как Ford Mondeo. На других рынках эта модель продается как

Ford сконцентрирует силы на создании пикапов и внедорожников
Ford сконцентрирует силы на создании пикапов и внедорожников

Представители компании Ford в рамках ежегодного собрания инвесторов объявили о том, что бренд планирует сосредоточить силы на производстве самых популярных

Ford уделил внимание выпуску пикапов и кроссоверов в США
Ford уделил внимание выпуску пикапов и кроссоверов в США

Компания Ford планирует сконцентрироваться на производстве кроссоверов и пикапов в США. Об этом сообщил исполнительный директор американского автомобильного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости