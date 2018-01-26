Ford в 2018 году озвучит список моделей, снимаемых с производства

Согласно данным американских автомобильных изданий, в нынешнем году компания Ford существенно сократит свой модельный ряд – уже через несколько месяцев бренд озвучит список моделей, от которых планирует отказаться. Ожидается, что таким образом Ford сможет выпускать больше популярных пикапов и кроссоверов.

Васисуалий Мурчалов

На страницах автомобильного портала Automotive News появилась информация о том, что компания Ford планирует серьёзно сократить модельную линейку и отказаться от непопулярных автомобилей в пользу внедорожников и пикапов, спрос на которые продолжает расти. Ожидается, что более четкий план действий по сокращению модельной линейки будет озвучен в 2018 году.В начале января 2018 года на страницах автомобильных СМИ появилась информация о том, что Ford отменяет плановое обновление для седана Ford Fusion, который в России реализуется под именем Ford Mondeo. Стоит отметить, что седан является самой популярной моделью компании Ford в 2017 году, поэтому такое решение можно назвать довольно странным.Кроме того, Ford может полностью отказаться от производства минивэна Ford C-Max, также роскошного седана Lincoln MKZ, выполненного на основе Mondeo. Также в 2018 году на 22,7% снизился спрос на маслкар Ford Mustang, однако ожидается, что бренд не снимет с производства знаковую модель.