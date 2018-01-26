В 2017 году стоимость авто с пробегом в интернете уменьшились на 9%

Как сообщает популярный ресурс, специализировавшийся по продаже авто Avito, в 2017 году цена на подержанные автомобили снизились на 9%. Ценообразование было исследовано обозревателями профильных изданий.

Дмитрий Павличко

Интересен тот факт, что у официальных дилеров стоимость авто с пробегом наоборот выросла. Это обусловлено тем, что у дилеров продаются более молодые и дорогие машины. Кроме того, официальные автоцентры получают больше данных о техническом состоянии средств передвижения. В 2018 году ожидается рост в обоих сегментах, что связано с уменьшением предложения в наиболее популярном сегменте, который в себя включает на авто до 3 лет.А вот сотрудники портала CarPiece отметили снижение цен на подержанные авто на 7,6%. Но в официальной дилерской сети стоимость машин поднялась, а дилеры получили 60% от вторичного авторынка. Раньше как прогнозировали эксперты, в РФ за месяц цены на подержанные авто повысились на 5%.