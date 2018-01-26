BMW M8 в кузове кабриолет замечен на дорожных тестах

Баварский премиальный бренд BMW продолжает разработку возрожденной линейки BMW 8-Series, а на страницах мировых автомобильных изданий всё чаще появляются шпионские фото новинок. На этот раз фотошпионам удалось запечатлеть «заряженный» BMW M8 в стильном кузове кабриолет.

На страницах американского автомобильного издания motor1 появились свежие шпионские фото нового BMW M8 с открытым верхом. Стоит отметить, что ранее автомобиль уже был запечатлен на испытаниях, но свежие снимки демонстрируют автомобиль, имеющий больше серийных элементов. Новинка получила расширенные задние крылья, а боковые панели кузова стали более рельефными. Кроме того, передняя часть кузова стало более агрессивной и получила увеличенную решетку радиатора.

Инсайдеры сообщают, что под капотом нового BMW M8 расположился 4,4-литровый мотор V8 с системой двойного турбонаддува, который способен генерировать внушительные 630 лошадиных сил. Для того, чтоб справиться с могучим мотором, новый кабриолет получил спортивную выпускную систему и массивные тормозные механизмы.

Васисуалий Мурчалов

К сожалению, точная дата публичной премьеры нового кабриолета BMW M8 пока не озвучивается, но эксперты ожидают, что дебюта не стоит ждать раньше 2019 года. BMW M8 в кузове купе дебютирует в конце 2018 года.