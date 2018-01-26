Названы лидеры вторичного авторынка РФ по округам

Автоэксперты агентства «АВТОСТАТ» подвергли тщательному анализу российский вторичный авторынок. Благодаря их деятельности установлены наиболее востребованные модели в федеральных округах России за 2017 год.

Дмитрий Павличко

Как сообщают специалисты, лидерские позиции в восьми субъектах РФ завоевали Ford Focus, Toyota Corolla, LADA 2107, LADA 2114 и LADA 2170. Самый популярный автомобиль среди россиян, хэтчбэк LADA 2114, получил первенство на Урале и в Поволжье. А вот в Южной России и Северном Кавказе лидерами продаж машин с пробегом выступают LADA 2107 и LADA 2170. В ПФО и СКФО пятерка главенствующих моделей представлена машинами бренда LADA.Toyota Corolla имеет звание лидера в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако в ДФО ТОП-5 представлен иномарками, а в Сибири в списке имеются еще отечественные авто LADA. Самая востребованная среди российских автомобилистов подержанная иномарка, Ford Focus, имеет популярность в Центральном и Северо-Западном округах. Помимо того, данное транспортное средство возглавляет рейтинги продаж на рынках Москвы и Петербурга, где в ТОП-5 присутствуют только иномарки.