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| | Названы лидеры вторичного авторынка РФ по округам

Названы лидеры вторичного авторынка РФ по округам

Сегодня, 03:00
Автоэксперты агентства «АВТОСТАТ» подвергли тщательному анализу российский вторичный авторынок. Благодаря их деятельности установлены наиболее востребованные модели в федеральных округах России за 2017 год.

 

Названы лидеры вторичного авторынка РФ по округам

 

 

Как сообщают специалисты, лидерские позиции в восьми субъектах РФ завоевали Ford Focus, Toyota Corolla, LADA 2107, LADA 2114 и LADA 2170. Самый популярный автомобиль среди россиян, хэтчбэк LADA 2114, получил первенство на Урале и в Поволжье. А вот в Южной России и Северном Кавказе лидерами продаж машин с пробегом выступают LADA 2107 и LADA 2170. В ПФО и СКФО пятерка главенствующих моделей представлена машинами бренда LADA.

Toyota Corolla имеет звание лидера в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако в ДФО ТОП-5 представлен иномарками, а в Сибири в списке имеются еще отечественные авто LADA. Самая востребованная среди российских автомобилистов подержанная иномарка, Ford Focus, имеет популярность в Центральном и Северо-Западном округах. Помимо того, данное транспортное средство возглавляет рейтинги продаж на рынках Москвы и Петербурга, где в ТОП-5 присутствуют только иномарки.
Дмитрий Павличко
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