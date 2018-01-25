Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Мнения

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Воды океана подкинули учёным новую загадку.

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

От Редактора

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

Глава Mars One уверен, что люди всё же покинут Землю.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | В Женеве представят 530-сильное купе Audi RS5-R от ABT

В Женеве представят 530-сильное купе Audi RS5-R от ABT

Вчера, 21:00
Тюнинг-ателье ABT Sportsline покажет на Женевском автосалоне свое купе, созданное на архитектуре Audi RS5. Тираж авто, которое получит название Audi RS5-R, составит 50 экземпляров.

 

В Женеве представят 530-сильное купе Audi RS5-R от ABT

 

 

Под капот купе от ABT Sportsline получит 6-цилиндровый битурбированный двигатель с производительностью 530 лошадиных сил. До первой «сотни» доработанный автомобиль берет разгон за 3,6 секунды.

Купе получит новую подвеску с ужесточенными стабилизаторами и койловерами, диффузором из углеродного пластика в заднем бампере. Помимо того, автомобиль снабдят колесными дисками размером 21 дюйм.

Раньше инженеры ABT презентовали свой пакет доработок для «заряженного» хэтчбэка Audi RS3 Sportback. Благодаря нему увеличивается мощность 2,5-литрового турбодвигателя до 500 «лошадок». До первой «сотни» авто разгоняется за 4,1 секунды, а за пакет придется отдать 10 000 евро.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Тюнеры из ABT
Тюнеры из ABT "прокачали" Audi RS3 Sportback почти до 500 лошадиных сил

Тюнинг-ателье ABT Sportsline доработало «горячий» хэтчбек Audi RS3 Sportback. Мощность двигателя данной модели благодаря спортивному пакету увеличивается до

Тюнеры из ABT увеличили мощность купе Audi RS5
Тюнеры из ABT увеличили мощность купе Audi RS5

Невзирая на достаточную производительность «заряженного» купе Audi RS5, инженеры из тюнинг-ателье ABT решили повысить мощность двигателя машины. В моторном

Новый пакет доработок для Audi QS7 представили тюнеры из ABT Sportsline
Новый пакет доработок для Audi QS7 представили тюнеры из ABT Sportsline

Немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline в очередной раз поработало над концерном Audi и представило пакет доработок для модели QS7.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости