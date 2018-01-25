В Женеве представят 530-сильное купе Audi RS5-R от ABT

Тюнинг-ателье ABT Sportsline покажет на Женевском автосалоне свое купе, созданное на архитектуре Audi RS5. Тираж авто, которое получит название Audi RS5-R, составит 50 экземпляров.

Дмитрий Павличко

Под капот купе от ABT Sportsline получит 6-цилиндровый битурбированный двигатель с производительностью 530 лошадиных сил. До первой «сотни» доработанный автомобиль берет разгон за 3,6 секунды.Купе получит новую подвеску с ужесточенными стабилизаторами и койловерами, диффузором из углеродного пластика в заднем бампере. Помимо того, автомобиль снабдят колесными дисками размером 21 дюйм.Раньше инженеры ABT презентовали свой пакет доработок для «заряженного» хэтчбэка Audi RS3 Sportback. Благодаря нему увеличивается мощность 2,5-литрового турбодвигателя до 500 «лошадок». До первой «сотни» авто разгоняется за 4,1 секунды, а за пакет придется отдать 10 000 евро.