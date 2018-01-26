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| | В США на помойке нашли спорткары Ferrari и Shelby за $8 млн

В США на помойке нашли спорткары Ferrari и Shelby за $8 млн

Сегодня, 09:00
В одном из заброшенных гаражей в Северной Каролине, Соединенные Штаты, обнаружены спорткары от брендов Ferrari и Shelby, которые простояли покинутыми порядка 30 лет. Эксперты уверены, что обе модели представляют собой большую ценность для коллекционеров и могут быть проданы за 8 000 000 долларов.

В США на помойке нашли спорткары Ferrari и Shelby за $8 млн

 

В Соединенных Штатах существует сразу несколько интернет-проектов, которые занимаются поиском раритетных и ценных автомобилей в довольно неожиданных местах – редчайшие модели мировых брендов можно обнаружить как на автомобильных «кладбищах», так и в заброшенных частных гаражах.

Энтузиасты с YouTube-канала Hagerty продолжают снимать видеоролики в рамках проекта The Barn Find Hunter – автомобильные энтузиасты путешествуют по самым отдаленным уголкам Соединенных Штатов, выискивая редкие заброшенные автомобили.

Очередной находкой авторов проекта стали два раритетных спортивных автомобиля – Ferrari 275 GTB и Shelby Cobra 427. Оба автомобиля простояли в заброшенном гараже, где успели покрыться изрядным слоем пыли.

В США на помойке нашли спорткары Ferrari и Shelby за $8 млн

 


По предварительным оценкам, оба автомобиля простояли в гараже порядка 30 лет и требуют серьёзной реставрации. Отмечается, что Ferrari 275 GTB и Shelby Cobra 427 могут уйти с молотка за 8 000 000 долларов.
Васисуалий Мурчалов
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