Экстремальный пикап Ford Ranger Raptor засняли на эвакуаторе

Американская машиностроительная компания Ford начала тестировать экстремальную модификацию нового пикапа Ford Ranger с названием Raptor. Фотошпионы сфотографировали новинку в ходе ее перевозки на эвакуаторе, а фото выложил портал MotorTrend.

На фото заметно, что авто покрыто камуфляжной пленкой, но можно отметить, что пикап будет отличаться расширенными арками колес, большими колесными дисками и иной радиаторной решеткой. Кроме того, вероятно, что новинку снабдят пересмотренной подвеской со специальными настройками, вседорожными шинами, более мощными тормозами и усиленной защитой нижней половины кузова.

Дмитрий Павличко

Как сообщают обозреватели издания, версия Raptor дебютирует 7 февраля 2018 года в Бангкоке. Сборка модели стартует на мичиганском автозаводе Ford, а на рынок новый пикап выйдет в конце нынешнего года.