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| | Экстремальный пикап Ford Ranger Raptor засняли на эвакуаторе

Экстремальный пикап Ford Ranger Raptor засняли на эвакуаторе

Вчера, 17:01
Американская машиностроительная компания Ford начала тестировать экстремальную модификацию нового пикапа Ford Ranger с названием Raptor. Фотошпионы сфотографировали новинку в ходе ее перевозки на эвакуаторе, а фото выложил портал MotorTrend.

Экстремальный пикап Ford Ranger Raptor засняли на эвакуаторе

 

На фото заметно, что авто покрыто камуфляжной пленкой, но можно отметить, что пикап будет отличаться расширенными арками колес, большими колесными дисками и иной радиаторной решеткой. Кроме того, вероятно, что новинку снабдят пересмотренной подвеской со специальными настройками, вседорожными шинами, более мощными тормозами и усиленной защитой нижней половины кузова.

Экстремальный пикап Ford Ranger Raptor засняли на эвакуаторе

 

Экстремальный пикап Ford Ranger Raptor засняли на эвакуаторе

 

Как сообщают обозреватели издания, версия Raptor дебютирует 7 февраля 2018 года в Бангкоке. Сборка модели стартует на мичиганском автозаводе Ford, а на рынок новый пикап выйдет в конце нынешнего года.
Дмитрий Павличко
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