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| | В России продают легендарный дизельный ГАЗ-66 за 300 000 рублей

В России продают легендарный дизельный ГАЗ-66 за 300 000 рублей

Сегодня, 10:00
На страницах российских автомобильных изданий появилась информация о том, что для покупки доступен внедорожный грузовой автомобиль ГАЗ-66 2000 года выпуска, который стоял на консервации в армии и превосходно сохранился. Отмечается, что модель оснащена экономичным дизельным мотором.

В России продают легендарный дизельный ГАЗ-66 за 300 000 рублей

 

В свое время модель ГАЗ-66 получила широкую популярность в СССР – благодаря высоким внедорожным характеристикам автомобиль использовался в армии, в сельском хозяйстве, а также в геологических исследованиях. Позже модель получила народное прозвище «шишига». Салон грузовика трудно назвать комфортным, так как из-за особого расположения мотора селектор трансмиссии практически находится за спиной водителя.

Примечательно, что во внедорожных условиях ГАЗ-66 может сравниться с гусеничной машиной пехоты. Опытные охотники и рыболовы отмечают, что грузовик более проходимый, чем легендарная «Буханка» от «УАЗ».

Бензиновые версии автомобиля потребляли почти 20 литров топлива на «сотню», поэтому многие клиенты отдавали предпочтение дизельным модификациям. Именно такой ГАЗ-66 доступен для покупки сегодня по цене в 300 000 рублей. Модель выпущена в 2000 году и сохранилась в отличном состоянии, находясь на консервации в воинской части.
Васисуалий Мурчалов
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