В России продают легендарный дизельный ГАЗ-66 за 300 000 рублей

На страницах российских автомобильных изданий появилась информация о том, что для покупки доступен внедорожный грузовой автомобиль ГАЗ-66 2000 года выпуска, который стоял на консервации в армии и превосходно сохранился. Отмечается, что модель оснащена экономичным дизельным мотором.

Васисуалий Мурчалов

В свое время модель ГАЗ-66 получила широкую популярность в СССР – благодаря высоким внедорожным характеристикам автомобиль использовался в армии, в сельском хозяйстве, а также в геологических исследованиях. Позже модель получила народное прозвище «шишига». Салон грузовика трудно назвать комфортным, так как из-за особого расположения мотора селектор трансмиссии практически находится за спиной водителя.Примечательно, что во внедорожных условиях ГАЗ-66 может сравниться с гусеничной машиной пехоты. Опытные охотники и рыболовы отмечают, что грузовик более проходимый, чем легендарная «Буханка» от «УАЗ».Бензиновые версии автомобиля потребляли почти 20 литров топлива на «сотню», поэтому многие клиенты отдавали предпочтение дизельным модификациям. Именно такой ГАЗ-66 доступен для покупки сегодня по цене в 300 000 рублей. Модель выпущена в 2000 году и сохранилась в отличном состоянии, находясь на консервации в воинской части.