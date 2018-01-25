В России насчитывается 3,5 тысячи автодилеров

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели мониторинг российского автомобильного рынка и выяснили, что на территории РФ по состоянию на середину января нынешнего года насчитывается порядка 3 490 официальных дилерских центров. Эксперты отметили, что при подсчёте не учитывались отдельные официальные сервисные центры брендов.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным аналитиков, в настоящее время в России работают 3 490 официальных дилерских центров, которые занимаются продажей и обслуживанием новых легковых автомобилей. Отмечается, что количество дилеров практически не изменилось за год – в январе 2017 года специалисты сообщали о 3 501 работающем дилерском центре.Наряду с этим стоит отметить, что несмотря на статичность в количестве дилерских центров, сама сеть представительств претерпела серьёзные изменения. Сообщается, что за 2017 год было расторгнуто 485 договоров между дилером и автопроизводителем, а также заключено 474 новых соглашения.Эксперты отметили, что дилерская сеть компании «УАЗ» сократилась на 33 центра, а китайский бренд Lifan потерял 27 представительств. Бренд Renault лишился 20 дилерских центров, а компании LADA, «GM-АВТОВАЗ» и Mitsubishi расторгли договоры с десятью дилерами. Узбекский бренд Ravon увеличил дилерскую сеть на 47 центров, а количество представительств Hyundai увеличилось на 10 центров.