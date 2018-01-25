Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Мнения

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Воды океана подкинули учёным новую загадку.

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

От Редактора

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

Глава Mars One уверен, что люди всё же покинут Землю.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | В России насчитывается 3,5 тысячи автодилеров

В России насчитывается 3,5 тысячи автодилеров

Вчера, 18:29
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели мониторинг российского автомобильного рынка и выяснили, что на территории РФ по состоянию на середину января нынешнего года насчитывается порядка 3 490 официальных дилерских центров. Эксперты отметили, что при подсчёте не учитывались отдельные официальные сервисные центры брендов.

В России насчитывается 3,5 тысячи автодилеров

 

Согласно данным аналитиков, в настоящее время в России работают 3 490 официальных дилерских центров, которые занимаются продажей и обслуживанием новых легковых автомобилей. Отмечается, что количество дилеров практически не изменилось за год – в январе 2017 года специалисты сообщали о 3 501 работающем дилерском центре.

Наряду с этим стоит отметить, что несмотря на статичность в количестве дилерских центров, сама сеть представительств претерпела серьёзные изменения. Сообщается, что за 2017 год было расторгнуто 485 договоров между дилером и автопроизводителем, а также заключено 474 новых соглашения.

Эксперты отметили, что дилерская сеть компании «УАЗ» сократилась на 33 центра, а китайский бренд Lifan потерял 27 представительств. Бренд Renault лишился 20 дилерских центров, а компании LADA, «GM-АВТОВАЗ» и Mitsubishi расторгли договоры с десятью дилерами. Узбекский бренд Ravon увеличил дилерскую сеть на 47 центров, а количество представительств Hyundai увеличилось на 10 центров.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
В России стало на 100 дилеров меньше с начала года
В России стало на 100 дилеров меньше с начала года

В России к настоящему моменту насчитывается 3 413 официальных дилерских центров, которые занимаются реализацией и обслуживанием автомобилей. Об этом сообщает

В России растет количество автодилеров
В России растет количество автодилеров

Аналитики агентства "АВТОСТАТ" исследовали дилерские сети автомобильных марок, продающих свои машины в России. Выяснилось, что в июле нынешнего года в стране

Lifan в 2015 году откроет в России до 30 новых дилерских центров
Lifan в 2015 году откроет в России до 30 новых дилерских центров

Автомобильный концерн Lifan собирается в 2015 году открыть порядка тридцати новых официальных дилерских центров. Об этом сообщает пресс-центр корпорации.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости