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| | В Норвегии продажи электрокаров сравнялись с продажами авто с ДВС

В Норвегии продажи электрокаров сравнялись с продажами авто с ДВС

Вчера, 23:00
В Норвегии продолжается возрастание реализации электромобилей и гибридных вариантов исполнения автомобилей. Впервые в декабре прошлого года число проданных электрокаров сравнялось с реализованными машинами, оснащенными ДВС.

В Норвегии продажи электрокаров сравнялись с продажами авто с ДВС

 

В декабре прошлого года полностью электрические автомобили получили 27,5% норвежского авторынка, а гибридам досталось 22,5%. В итоге продажи авто с бензиновыми и дизельными агрегатами и электромоторами сравнялись. Отмечается, что электрокары получили первых 7 мест в перечне наиболее продаваемых авто в Норвегии.

На первой позиции числится немецкий Volkswagen e-Golf, следом в списке расположился баварский BMW i3, ТОП-3 замыкает гибридная версия японского Toyota RAV4. Наиболее знаменитой среди бензиновых и дизельных авто оказалась чешская Skoda Octavia, но в списке она получила только 8 место.

Востребованность на электрокары стимулируется программами государственной поддержки. Невзирая на популярность электромобилей, в Норвегии власти озаботились разработкой новых проектов.
Дмитрий Павличко
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