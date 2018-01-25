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| | Индонезийский пенсионер создал «двухголовый» автомобиль

Индонезийский пенсионер создал «двухголовый» автомобиль

Сегодня, 15:00
На страницах британского издания The Sun появилась информация о том, что автомеханик из Индонезии потратил шесть месяцев на то, чтобы создать причудливый «двухголовый» автомобиль на базе седана Toyota Limbo. Модель получила вторую водительскую кабину на том месте, где в традиционном седане располагается багажное отделение.

Индонезийский пенсионер создал «двухголовый» автомобиль

 

Британские СМИ сообщают, что Рони Гунаван, 71-летний пенсионер из провинции Западная Ява, Индонезия, представил полностью функциональный седан Toyota Limbo с двумя кабинами для водителя. Автор проекта сообщил, что для создания модели потребовалось два седана Toyota Limbo, которые были разрезаны пополам и попросту сварены друг с другом. Теперь оранжевый Toyota Limbo имеет два руля, два комплекта педалей, два селектора трансмиссии и два полностью рабочих мотора.

Примечательно, что автомобиль спроектирован таким образом, что управлять им могут сразу два водителя. Господин Гунаван признался, что на работу по созданию «двуликого» автомобиля ушло более шести месяцев, а в создании участвовали также и специалисты из принадлежащего ему автосервиса.

«Я помог десяти своим работникам разрезать пополам Toyota Limbo, после чего просто сварил две «головы» вместе и превратил их в свою замечательную машину. Я всегда мечтал иметь необычный автомобиль, поэтому не жалею о месяцах, потраченных на его создание», – рассказал индонезийский умелец.


К сожалению, радость автора проекта продолжалась не долго. Буквально в первый день своего выезда на улицы города необычный автомобиль привлек внимание не только прохожих, но и сотрудников дорожной полиции. Правоохранители запретили использовать причудливый Toyota Limbo.

«Мне сложно сказать, какие именно законы нарушает автомобиль. Я склонен полагать, что сразу все. Прежде всего это нарушает закон о пригодности транспортного средства от 2009 года – модели обязаны иметь набор задних сигнальных огней. Кроме того, габариты автомобиля сложно назвать регламентированными», - заявил Хильман Раваласи, старший сотрудник дорожной полиции Западной Явы.

Индонезийский пенсионер создал «двухголовый» автомобиль

 

Индонезийский пенсионер создал «двухголовый» автомобиль

 


71-летний автомеханик отметил, что он не сильно огорчен решением полиции, ведь был готов к такому решению. Господин Гунаван пообещал использовать автомобиль только на закрытых площадках и треках.
Васисуалий Мурчалов
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