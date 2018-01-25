Индонезийский пенсионер создал «двухголовый» автомобиль

На страницах британского издания The Sun появилась информация о том, что автомеханик из Индонезии потратил шесть месяцев на то, чтобы создать причудливый «двухголовый» автомобиль на базе седана Toyota Limbo. Модель получила вторую водительскую кабину на том месте, где в традиционном седане располагается багажное отделение.

«Я помог десяти своим работникам разрезать пополам Toyota Limbo, после чего просто сварил две «головы» вместе и превратил их в свою замечательную машину. Я всегда мечтал иметь необычный автомобиль, поэтому не жалею о месяцах, потраченных на его создание», – рассказал индонезийский умелец.

«Мне сложно сказать, какие именно законы нарушает автомобиль. Я склонен полагать, что сразу все. Прежде всего это нарушает закон о пригодности транспортного средства от 2009 года – модели обязаны иметь набор задних сигнальных огней. Кроме того, габариты автомобиля сложно назвать регламентированными», - заявил Хильман Раваласи, старший сотрудник дорожной полиции Западной Явы.



Британские СМИ сообщают, что Рони Гунаван, 71-летний пенсионер из провинции Западная Ява, Индонезия, представил полностью функциональный седан Toyota Limbo с двумя кабинами для водителя. Автор проекта сообщил, что для создания модели потребовалось два седана Toyota Limbo, которые были разрезаны пополам и попросту сварены друг с другом. Теперь оранжевый Toyota Limbo имеет два руля, два комплекта педалей, два селектора трансмиссии и два полностью рабочих мотора.Примечательно, что автомобиль спроектирован таким образом, что управлять им могут сразу два водителя. Господин Гунаван признался, что на работу по созданию «двуликого» автомобиля ушло более шести месяцев, а в создании участвовали также и специалисты из принадлежащего ему автосервиса.К сожалению, радость автора проекта продолжалась не долго. Буквально в первый день своего выезда на улицы города необычный автомобиль привлек внимание не только прохожих, но и сотрудников дорожной полиции. Правоохранители запретили использовать причудливый Toyota Limbo.

Васисуалий Мурчалов

71-летний автомеханик отметил, что он не сильно огорчен решением полиции, ведь был готов к такому решению. Господин Гунаван пообещал использовать автомобиль только на закрытых площадках и треках.