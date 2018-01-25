Индонезийский пенсионер создал «двухголовый» автомобиль

Британские СМИ сообщают, что Рони Гунаван, 71-летний пенсионер из провинции Западная Ява, Индонезия, представил полностью функциональный седан Toyota Limbo с двумя кабинами для водителя. Автор проекта сообщил, что для создания модели потребовалось два седана Toyota Limbo, которые были разрезаны пополам и попросту сварены друг с другом. Теперь оранжевый Toyota Limbo имеет два руля, два комплекта педалей, два селектора трансмиссии и два полностью рабочих мотора.
Примечательно, что автомобиль спроектирован таким образом, что управлять им могут сразу два водителя. Господин Гунаван признался, что на работу по созданию «двуликого» автомобиля ушло более шести месяцев, а в создании участвовали также и специалисты из принадлежащего ему автосервиса.
К сожалению, радость автора проекта продолжалась не долго. Буквально в первый день своего выезда на улицы города необычный автомобиль привлек внимание не только прохожих, но и сотрудников дорожной полиции. Правоохранители запретили использовать причудливый Toyota Limbo.
71-летний автомеханик отметил, что он не сильно огорчен решением полиции, ведь был готов к такому решению. Господин Гунаван пообещал использовать автомобиль только на закрытых площадках и треках.