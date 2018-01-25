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| | УАЗ "Профи" сертифицировали для перевозки молока и бензина

УАЗ "Профи" сертифицировали для перевозки молока и бензина

Сегодня, 14:38
Российская машиностроительная компания «УАЗ» провела сертификацию коммерческого автомобиля УАЗ «Профи» с цистерной для транспортировки молока и топлива. Об этом сообщает пресс-центр автопроизводителя.

УАЗ "Профи" сертифицировали для перевозки молока и бензина

 

Сообщается, что цена доработки авто составит от 187 000 до 298 500 рублей в зависимости от наружного исполнения цистерны, окрашенной или нержавеющей стали и ее совокупного объема. Клиенты, изъявившие желание купить такое авто, могут за 160 000 рублей дополнительно получить холодильную установку.

По размерам бензовоз и молоковоз сопоставимы со стандартным вариантом исполнения УАЗ «Профи», а совокупный объем автоцистерны достигает 1 500 литров. Под капотом новой модификации разместился 149-сильный бензиновый агрегат ZMZ Pro.

Наиболее бюджетная вариация УАЗ «Профи» на сегодняшний день стоит от 749 000 рублей, а за молоковоз или бензовоз придется выложить 936 000 рублей, машина же с охлаждающей установкой обойдется в 1 096 000 рублей.
Дмитрий Павличко
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