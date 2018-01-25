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| | Alfa Romeo 4C не получит «заряженную» версию Quadrifoglio

Alfa Romeo 4C не получит «заряженную» версию Quadrifoglio

Сегодня, 14:16
Европейские автомобильные СМИ сообщают, что итальянский премиальный спорткар Alfa Romeo 4C не получит более производительную версию с приставкой Quadrifoglio. Разработчики уверены, что такая версия попросту не нужна – автомобиль и без того имеет внушительную мощность и динамику.

Alfa Romeo 4C не получит «заряженную» версию Quadrifoglio

 

Питер Ходжевен, руководитель североамериканского подразделения Alfa Romeo, во время общения с журналистами издания GT Spirit рассказал, что спортивное купе Alfa Romeo не получит «заряженной» версии Quadrifoglio, которую уже имеет кроссовер Stelvio и седан Giulia.

«Я не думаю, что это необходимо. Автомобиль сам по себе позиционируется как производительная модель, поэтому нет нужды в создании версии Quadrifoglio. Alfa Romeo 4C уже лучший автомобиль в своем сегменте», – заявил господин Ходжевен.

Стоит отметить, что такое смелое заявление сложно считать верным, ведь Alfa Romeo 4C имеет довольно серьёзных конкурентов в лице Porsche Cayman и возрожденного Alpine A110.

Alfa Romeo 4C не получит «заряженную» версию Quadrifoglio

 

Помимо этого, топ-менеджер опроверг слухи о том, что Alfa Romeo 4C уже в ближайшем времени будет снят с производства. Господин Ходжевен заверил, что модель по-прежнему доступна для заказа и производится индивидуально, являясь «очень особенным» автомобилем. Кроме того, модель не собирается отказываться от 8-диапазонного «автомата» в пользу МКПП, о чём просят консервативные клиенты бренда.
Васисуалий Мурчалов
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