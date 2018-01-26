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| | Эксперты: В 2018 году авторынок России может вырасти до 7,1 млн авто

Эксперты: В 2018 году авторынок России может вырасти до 7,1 млн авто

Сегодня, 02:00
Олег Мосеев, возглавляющий Ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сообщил о прогнозах продаж в РФ на 2018 год. Президент РОАД считает, что авторынок России в 2018 году может вырасти до 7,1 млн авто.

Эксперты: В 2018 году авторынок России может вырасти до 7,1 млн авто

 

В прошлом году на вторичном авторынке России было реализовано на 2,1% больше машин, чем в 2016 году. В результате 5,3 млн россиян приобрели авто с пробегом. Опираясь на данные продаж 2017 года, президент РОАД Олег Мосеев рассказал о прогнозах текущего года.

Специалисты считают, что рынок новых машин России в этом году вырастет на 6,5% и достигнет отметки в 1,7 млн единиц. В то время как вторичный рынок также увеличится до 5,4 млн авто с пробегом. По словам Олега Мосеева, в результате продажи машин в РФ в 2018 году вырастут до 7,1 млн авто.

При этом глава РОАД добавил, что в 2017 году в стране сократилось количество дилерских центров: в январе их насчитывалось 3 513 единиц, а к концу года их стало 3 400 представителей.
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