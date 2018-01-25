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| | Представлен официальный тизер возрожденного купе BMW 8-Series

Представлен официальный тизер возрожденного купе BMW 8-Series

Вчера, 19:00
Баварские машиностроители представили в глобальной сети официальный тизер возрожденного серийного купе BMW 8-Series. Разработчики ограничились визуализацией задней части автомобиля. По некоторым данным, новинка предстанет перед общественностью будущим летом.

 

Представлен официальный тизер возрожденного купе BMW 8-Series

 

В мае минувшего года был представлен прототип купе BMW 8-Series, и теперь, судя по тизеру, можно сказать, что серийная версия автомобиля сохранит черты своего концепта. При этом товарный BMW 8-Series обзаведется традиционными боковыми зеркалами, иной передней оптикой и несколько видоизмененной решеткой радиатора.
 
Основой для купе BMW 8-Series послужит масштабируемая платформа CLAR, которая уже зарекомендовала себя на BMW 5- и 7-Series новых генераций. Данное шасси хорошо тем, что оно не ограничивает производителя в выборе моторов для модели. На BMW 8-Series можно будет установить как двухлитровую «четверку», так и 12-цилиндровый агрегат объемом 6,6 литра.

 

Представлен официальный тизер возрожденного купе BMW 8-Series

 

Представлен официальный тизер возрожденного купе BMW 8-Series

 

Представлен официальный тизер возрожденного купе BMW 8-Series

 

Представлен официальный тизер возрожденного купе BMW 8-Series

 



Предполагается, что BMW 8-Series будет продаваться с шести- и восьмицилиндровыми бензиновыми агрегатами. Эти моторы уже используются на BMW 5- и 7-Series. Также есть вероятность, что машина будет оснащаться 400-сильным дизельным двигателем. Кроме того, BMW 8-Series может получить модернизированный 4,4-литровый мотор V8 с двумя турбинами. Его производительность составит не менее 600 л.с.

Иван Головин
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