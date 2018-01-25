Новый седан KIA K900 дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке

На страницах зарубежных автомобильных изданий появилась информация о том, что новое поколение большого седана KIA K900 будет представлено на автосалоне в Нью-Йорке. Данная модель на остальных мировых рынках реализуется под именем KIA Quoris.

Орт Хедрик, вице-президент по планированию продуктов американского офиса KIA Motors, во время общения с журналистами портала Wards Auto заявил, что новое поколение полноразмерного седана KIA K900 дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке весной нынешнего года.К сожалению, господин Хедрик отказался раскрывать подробности о новинке, но ранее новый KIA K900 попадал в объективы фотошпионов во время тестов. Модель получит больше агрессивных и спортивных черт кузова, а сам дизайн станет более современным. Инсайдеры сообщают, что в салоне седана появятся совершенно новые и более качественные материалы отделки.

Васисуалий Мурчалов

Все эти изменения должны сделать модель более привлекательной для клиентов. На данный момент продажи KIA K900 в США можно назвать катастрофическими – несмотря на рекламный ролик с Леброном Джеймсом в 2017 году автомобиль реализовался всего 455 раз. Для сравнения, представительский седан Genesis G80 нашёл своих владельцев 16 214 раз. Базовая версия KIA K900 с 3,8-литровым 311-сильным V6 в США имеет ценник в 49 900 долларов (примерно 2 845 000 рублей).