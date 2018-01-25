"Автотор" начал сборку нового кроссовера KIA Sorento Prime 

Калининградское предприятие «Автотор» начало производство нового флагмана KIA Sorento Prime. Серийный выпуск нового кроссовера на заводе осуществляется при помощи метода крупноузловой сборки.









Следует напомнить, что новый KIA Sorento Prime представили в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. В России в продажу автомобиль поступит в феврале 2018 года. Вместе с ним стартуют продажи и спортивного варианта KIA Sorento Pirme GT-Line, получившего технические и дизайнерские отличия от стандартной версии. Цены новинок станут известны позже. Начало производства кроссовера никаким образом не скажется на производственной программе прежнего поколения KIA Sorento Prime, которое собирается на «Автотор» способом полного цикла.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что под капот новинка получила 6-цилиндровый 3,5-литровый 249-сильный мотор, 2,4-литровый 188-сильный двигатель и 200-сильный 2,2-литровый 200-сильный дизель. Они работают в тандеме с 6-скоростной или 8-диапазонной АКПП.