"Автотор" начал сборку нового кроссовера KIA Sorento Prime 

Отмечается, что под капот новинка получила 6-цилиндровый 3,5-литровый 249-сильный мотор, 2,4-литровый 188-сильный двигатель и 200-сильный 2,2-литровый 200-сильный дизель. Они работают в тандеме с 6-скоростной или 8-диапазонной АКПП.
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Отмечается, что под капот новинка получила 6-цилиндровый 3,5-литровый 249-сильный мотор, 2,4-литровый 188-сильный двигатель и 200-сильный 2,2-литровый 200-сильный дизель. Они работают в тандеме с 6-скоростной или 8-диапазонной АКПП.
Согласно данным российского офиса корейского бренда KIA, российские продажи нового кроссовера KIA Sorento Prime начнутся в феврале 2018 года. Новинка получит
Европейская версия обновлённого кроссовера была представлена в минувшем месяце, сегодня южнокорейский автопроизводитель готовится вывести модель на российский
В «Автотор» сообщили о начале сборки новой KIA Sorento Prime. Согласно данным официального представителя южнокорейской автомобилестроительной компании, авто