Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Мнения

Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Почему США отказывается от МКС?

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | "Автотор" начал сборку нового кроссовера KIA Sorento Prime

"Автотор" начал сборку нового кроссовера KIA Sorento Prime

Сегодня, 13:27
Калининградское предприятие «Автотор» начало производство нового флагмана KIA Sorento Prime. Серийный выпуск нового кроссовера на заводе осуществляется при помощи метода крупноузловой сборки.

 

"Автотор" начал сборку нового кроссовера KIA Sorento Prime 


Отмечается, что под капот новинка получила 6-цилиндровый 3,5-литровый 249-сильный мотор, 2,4-литровый 188-сильный двигатель и 200-сильный 2,2-литровый 200-сильный дизель. Они работают в тандеме с 6-скоростной или 8-диапазонной АКПП.

Следует напомнить, что новый KIA Sorento Prime представили в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. В России в продажу автомобиль поступит в феврале 2018 года. Вместе с ним стартуют продажи и спортивного варианта KIA Sorento Pirme GT-Line, получившего технические и дизайнерские отличия от стандартной версии. Цены новинок станут известны позже. Начало производства кроссовера никаким образом не скажется на производственной программе прежнего поколения KIA Sorento Prime, которое собирается на «Автотор» способом полного цикла.

Дмитрий Павличко
Новости по теме
Новый кроссовер KIA Sorento Prime появится в РФ в феврале 2018 года
Новый кроссовер KIA Sorento Prime появится в РФ в феврале 2018 года

Согласно данным российского офиса корейского бренда KIA, российские продажи нового кроссовера KIA Sorento Prime начнутся в феврале 2018 года. Новинка получит

Обновленный Kia Sorento Prime готовится к запуску продаж в России
Обновленный Kia Sorento Prime готовится к запуску продаж в России

Европейская версия обновлённого кроссовера была представлена в минувшем месяце, сегодня южнокорейский автопроизводитель готовится вывести модель на российский

В «Автотор» заявили о старте сборки KIA Sorento Prime с 3,3-литровым мотором
В «Автотор» заявили о старте сборки KIA Sorento Prime с 3,3-литровым мотором

В «Автотор» сообщили о начале сборки новой KIA Sorento Prime. Согласно данным официального представителя южнокорейской автомобилестроительной компании, авто

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости