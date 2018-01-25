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| | Составлен ТОП-10 регионов России по продажам автомобилей

Составлен ТОП-10 регионов России по продажам автомобилей

Сегодня, 12:26
В 2017 году авторынок России показал рост на 16,3%, до 1 460 000 легковых авто. Автоэксперты составили ТОП-10 самых крупных региональных авторынков РФ прошлого года.

Составлен ТОП-10 регионов России по продажам автомобилей

 

 

Возглавляет рейтинг традиционно авторынок Москвы, который показал прирос в 6,4%, до 213 100 машин, в сравнении с показателями 2016 года. Второе место принадлежит авторынку Подмосковья, который за последний год вырос на 21,3%, в результате в 2017 году было реализовано 118 200 авто. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с приростом в 17,5%, до 100 700 легковых автомобилей.

С отрывом в 30 тысяч единиц следом в ТОП-10 вошел авторынок Татарстана. Несмотря на прирост в 18,4%, здесь было реализовано всего 70 400 единиц. Далее идет рынок Краснодарского края с продажами в 55 200 легковых авто, что говорит о приросте в 13,3%. Шестое место досталось Башкортостану, который показал прирост в 24,8%, до 54 500 авто.

Следом идут Самарская (48 900 машин), Свердловская (44 500 авто) и Ростовская (39 900 легковых автомобилей) области с ростом продаж в 11,3%, 31,3% и 13,3%. Замыкает ТОП-10 самых крупных авторынков РФ Челябинская область с приростом в 28,8%, до 37 600 реализованных авто.
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