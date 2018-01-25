"АвтоВАЗ" добавил новые опции седану LADA Vesta

Компания "АвтоВАЗ" обустроила популярный седан LADA Vesta новым списком оснащения. В частности, отныне автомобиль получил дисковые тормоза, предлагаемые в версиях с 1,8-литровым агрегатом.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что у всех седанов и универсалов LADA Vesta теперь имеется 12-вольтовая розетка для комфорта пассажиров, разместившихся на задних креслах. Помимо того, доступен трехуровневый обогрев сидений, мультифункциональное рулевое колесо, задний подлокотник и система подогрева задних кресел.В топовых модификациях LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross в скором времени обещают встроить механизм автоматического отключения фар, USB-разъем и подсветку в интерьере. Когда появятся подобные нововведения в данном авто, пока держится в секрете. Вероятно, это произойдет при модернизации.Успех продаж марки LADA в Европе напрямую зависел с выходом новой LADA Vesta. В прошлом году уровень продаж авто достиг 5 160 единиц (+28,9%).