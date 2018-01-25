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| | Запущен онлайн-конфигуратор для нового Nissan Leaf 2018

Запущен онлайн-конфигуратор для нового Nissan Leaf 2018

Сегодня, 11:44
Ещё полгода назад компания Nissan озвучила предварительные цены на новый электрокар Nissan Leaf 2018 для автомобильного рынка США, но сегодня цены подтверждены запуском онлайн-конфигуратора, позволяющего заказать модель. Базовая стоимость «зелёной» новинки для Соединенных Штатов составляет 29 990 долларов, что эквивалентно примерно 1 700 000 рублей по актуальному курсу.

Запущен онлайн-конфигуратор для нового Nissan Leaf 2018

 

Американские автомобильные издания сообщают, что компания Nissan начала приём заказов на новый электрокар Nissan Leaf 2018, запустив онлайн-конфигуратор, позволяющий выбрать комплектацию и дополнительные опции. Базовая комплектация S обойдётся американским клиентам в 29 990 долларов (1 700 рублей), а за промежуточное исполнение SV придётся выложить 32 490 долларов (примерно 1 850 000 рублей). Что касается «топовой» комплектации SL, то данный вариант исполнения получил ценник в 36 200 долларов (примерно 2 050 000 рублей).

Примечательно, что вне зависимости от варианта исполнения новый Nissan Leaf 2018 оснащается литий-ионной батареей ёмкостью в 40 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода 250 километров по оценке американского цикла EPA. Стоит отметить, что в данном случае Nissan Leaf несколько отстаёт от конкурентов.

Запущен онлайн-конфигуратор для нового Nissan Leaf 2018

 

Уже в базовом варианте исполнения Nissan Leaf 2018 оснащается системой экстренного торможения, 7,0-дюймовым мультимедийным центром и климат-контролем, а для «топового» электрокара доступны полуавтономные функции и кожаный салон.
Васисуалий Мурчалов
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