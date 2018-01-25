В Новосибирске создали снегоход из старых "Жигулей" и сноубордов

Автоблогеры из Новосибирска обнародовали в сети видеоролик, где создали из старых «Жигулей» снегоход. Отмечается, что видео за сутки набрало более 100 000 просмотров.





Дмитрий Павличко

«Жигули» белого цвета мгновенно становится машиной без колес, вместо которых появляются разноцветные сноуборды, специально привезенные для этого. Каждый такой сноуборд стоит от 8 000 рублей. Сноуборды закреплены с помощью металлических рам.Как сообщает один из энтузиастов, диски стопорить не стали, чтобы у доски была необходимая подвижность. Задние колеса с двух сторон получили дополнительные диски с вырезанными центрами. На данные конструкции прицепили лопасти, выполненные из металлических углов.В обозримом будущем создатели намерены протестировать свое творение. На момент публикации видео кататься на таком снегоходе изобретатели не решились, ввиду низкой температуры на улице.