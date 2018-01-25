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| | В Новосибирске создали снегоход из старых "Жигулей" и сноубордов

В Новосибирске создали снегоход из старых "Жигулей" и сноубордов

Вчера, 17:39
Автоблогеры из Новосибирска обнародовали в сети видеоролик, где создали из старых «Жигулей» снегоход. Отмечается, что видео за сутки набрало более 100 000 просмотров.

 

В Новосибирске создали снегоход из старых "Жигулей" и сноубордов

 

 

«Жигули» белого цвета мгновенно становится машиной без колес, вместо которых появляются разноцветные сноуборды, специально привезенные для этого. Каждый такой сноуборд стоит от 8 000 рублей. Сноуборды закреплены с помощью металлических рам.

Как сообщает один из энтузиастов, диски стопорить не стали, чтобы у доски была необходимая подвижность. Задние колеса с двух сторон получили дополнительные диски с вырезанными центрами. На данные конструкции прицепили лопасти, выполненные из металлических углов.


В обозримом будущем создатели намерены протестировать свое творение. На момент публикации видео кататься на таком снегоходе изобретатели не решились, ввиду низкой температуры на улице.
Дмитрий Павличко
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