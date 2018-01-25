В Новосибирске создали снегоход из старых "Жигулей" и сноубордов

«Жигули» белого цвета мгновенно становится машиной без колес, вместо которых появляются разноцветные сноуборды, специально привезенные для этого. Каждый такой сноуборд стоит от 8 000 рублей. Сноуборды закреплены с помощью металлических рам.
Как сообщает один из энтузиастов, диски стопорить не стали, чтобы у доски была необходимая подвижность. Задние колеса с двух сторон получили дополнительные диски с вырезанными центрами. На данные конструкции прицепили лопасти, выполненные из металлических углов.