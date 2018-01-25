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| | Renault будет выпускать в РФ купеобразный кроссовер на базе Duster

Renault будет выпускать в РФ купеобразный кроссовер на базе Duster

Сегодня, 12:09
Французская автомобилестроительная компания Renault намерена начать производство в России своего нового купе-кроссовера,. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов, ссылаясь на собственные источники.

Renault будет выпускать в РФ купеобразный кроссовер на базе Duster

 

Детальной информации о выходе нового автомобиля пока нет. Как сообщают инсайдеры, это должен быть кроссовер в кузове купе, построенный с использованием архитектурной платформы популярного среди россиян французского внедорожника Renault Duster.

Новый автомобиль должны будут представить на Московском мотор-шоу в конце лета 2018 года, а на рынок новое кросс-купе от Renault должна выйти в 2019 году. Название для нового автомобиля находится еще в процессе разработки. Выпускаться новинка будет на московском автозаводе бренда, который производит Renault Duster, Renault Kaptur и Nissan Terrano.
Дмитрий Павличко
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