Renault будет выпускать в РФ купеобразный кроссовер на базе Duster

Французская автомобилестроительная компания Renault намерена начать производство в России своего нового купе-кроссовера,. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов, ссылаясь на собственные источники.

Дмитрий Павличко

Детальной информации о выходе нового автомобиля пока нет. Как сообщают инсайдеры, это должен быть кроссовер в кузове купе, построенный с использованием архитектурной платформы популярного среди россиян французского внедорожника Renault Duster.Новый автомобиль должны будут представить на Московском мотор-шоу в конце лета 2018 года, а на рынок новое кросс-купе от Renault должна выйти в 2019 году. Название для нового автомобиля находится еще в процессе разработки. Выпускаться новинка будет на московском автозаводе бренда, который производит Renault Duster, Renault Kaptur и Nissan Terrano.