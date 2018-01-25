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| | Mazda опровергает слухи о слиянии с Toyota

Mazda опровергает слухи о слиянии с Toyota

Сегодня, 10:37
Не так давно компании Mazda и Toyota объявили о заключении «взаимовыгодного долгосрочного партнерства», которое предусматривает создание совместного завода на территории Соединенных Штатов. В связи с этим в сети появились слухи о том, что Toyota в скором времени «поглотит» партнера, но представители Mazda опровергли такую информацию.

Mazda опровергает слухи о слиянии с Toyota

 

Масахиро Моро, руководитель североамериканского подразделения Mazda, во время общения с журналистами издания The Detroit Bureau заявил, что у Mazda и Toyota нет планов по слиянию в единый концерн. В настоящий момент Mazda остаётся независимым автопроизводителем, но обе компании будут продолжать совместную разработку новых продуктов и технологий.

Помимо этого, господин Моро отметил важность развития более экологичных и современных моторов. Топ-менеджер уверен, что двигатели внутреннего сгорания будут актуальными ещё несколько десятилетий благодаря внедрению новых технологий, но при этом стоит уделить внимание развитию водородных автомобилей, которые являются «будущим индустрии».

«Разработка «чистых» двигателей внутреннего сгорая – приоритетная задача для Mazda. На данный момент бренд уделит внимание и другим технологиям, нацеленным на будущее автопрома», – заявил господин Моро.

Напомним, что Mazda на данный момент разрабатывает бензиновый мотор Mazda SkyActiv-X и роторный двигатель SkyActiv-R, оба из которых станут основой для гибридных установок.
Васисуалий Мурчалов
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