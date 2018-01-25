В сети опубликовали второй тизер кроссовера Suzuki Future-S

В начале января 2018 года компания Suzuki представила первый анонс нового Suzuki Future-S, а теперь представила второй тизер кроссовера. В рамках автошоу Auto Expo, которое состоится в Индии уже в феврале текущего года, пройдет официальная презентация новинки.

Согласно тизеру кроссовера Suzuki Future-S, новинка получила уникальный внешний вид, а также светодиодное исполнение фар. В первую очередь модель рассчитана на авторынок Индии, поэтому первые серийные кроссоверы будут доступны там уже в январе следующего года.

Производитель не предоставил официальной информации о Suzuki Future-S для Индии, однако автоэксперты считают, что модель окажется дешевле Suzuki Vitara Brezza. А поскольку новинка была создана специально для Индии с учетом специфики рынка, то длина кроссовера окажется меньше на 200 мм. В моторную линейку нового кроссовера Suzuki Future-S войдет бензиновый агрегат объемом 1,2 литра, а также дизельная силовая установка объемом 1,5 литра.