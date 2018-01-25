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| | Jeep планирует выпустить новый «крошечный» внедорожник

Jeep планирует выпустить новый «крошечный» внедорожник

Вчера, 22:00
На данный момент самой компактной моделью от компании Jeep является внедорожник Jeep Renegade, который имеет 3 960 мм длины и 1 520 мм высоты, но в будущем модель может потерять своё звание. Сообщается, что американцы планируют выпустить ещё более компактную модель, которая может разделять производственную платформу с итальянским Fiat Panda.

Jeep планирует выпустить новый «крошечный» внедорожник

 

Майк Мэнли, руководитель американского бренда Jeep, во время общения с журналистами автомобильного издания Automotive News сообщил, что компания очень внимательно следит за перспективой создать новый «крошечный» внедорожник. Такая модель будет ориентирована на Европу и не появится в дилерских центрах Соединенных Штатов.

Господин Мэнли отметил, что новый компактный внедорожник мог бы встать на конвейер завода FCA Group в итальянском городе Помильяно. Инсайдеры сообщают, что модель может получить производственную платформу от Fiat Panda, сборка которого в скором времени будет перенесена в Польшу.

Напомним, что ещё в 2017 году Серхио Маркионне, руководитель компании FCA, заявил, что производство Fiat Panda может быть перенесено на другой завод, в то время как площадка в Помильяно будет использоваться для производства «более сложных моделей». Ожидается, что новинка от Jeep сохранит характерные для бренда черты и не превратится в «паркетник».
Васисуалий Мурчалов
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