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| | Эксперты назвали ТОП-10 ошибок при покупке автомобиля

Эксперты назвали ТОП-10 ошибок при покупке автомобиля

Вчера, 20:00

Эксперты назвали десять самых распространённых ошибок, которые совершают автолюбители при покупке как новых, так и б/у машин.

 

Эксперты назвали ТОП-10 ошибок при покупке автомобиля

 

Открывает рейтинг любовь к конкретному бренду. Так, человек не может сделать рациональный выбор, поскольку не обращает внимание на предложения других автопроизводителей. Второй частой ошибкой становится покупка автомобиля без тест-драйва. Важно проехаться хотя бы 30 минут, чтобы оценить преимущества и недостатки той или иной модели.

 

Также перед покупкой нужно узнать как можно больше о скидках и условиях продажи. Автолюбители часто берут кредит «вслепую», не интересуясь, сколько в итоге придётся заплатить и есть ли возможность досрочного погашения кредита. Кроме того, в погоне за скидками покупатели нередко забывают о главном: плюсах и минусах самого авто.

Что касается перечня опций, то лучше потратить свои деньги на те, что делают машину безопаснее. Вместе с тем стоит помнить, что все дополнительные функции предлагаются ради того, чтобы заставить заплатить больше.

Выбирая машину с пробегом, стоит обраться в автосервис для проведения диагностики, поскольку за хорошей краской может скрываться немало дефектов. Эксперты не рекомендуют обменивать в дилерских центрах старое авто на новое с доплатой. Также ни к чему большая гарантия на надёжную модель, так как это увеличивает расходы.

 


Яна Васильева
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