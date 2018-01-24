Кроссовер Skoda Kodiaq стал дороже на 8-15 тыс. рублей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе нынешнего года в России увеличились ценники на все комплектации нового чешского кроссовера Skoda Kodiaq. Уточняется, что ценник на модель вырос на 8 000-15 000 рублей, а подорожание коснулось только произведённых в 2018 году автомобилей.

Васисуалий Мурчалов

Согласно информации аналитиков, сильнее всего прибавила в цене комплектация Skoda Kodiaq Ambition Plus, которая оснащается 1,4-литровым бензиновым мотором TSI. Теперь стоимость модели составляет 2 017 000 рублей, что на 18 000 рублей больше, чем в декабре 2017 года. Аналогичный вариант исполнения с 2,0-литровым TSI стал дороже на 16 000 рублей – новая цена составляет 2 365 000 рублей.Что касается максимальной комплектации Style Plus, то в данном варианте исполнения кроссовер Skoda Kodiaq прибавил к цене 10 000 рублей. С начала января версия с 1,4-литровым TSI стоит 2 326 000 рублей, а за комплектацию с 2,0-литровым мотором придётся выложить 2 625 000 рублей.Новый Skoda Kodiaq в комплектации Scout с 1,4-литровым мотором теперь стоит 2 207 000 рублей (+10 000 рублей), а версия с 2,0-литровым агрегатом выросла в цене на 12 000 рублей, до 2 516 000 рублей.