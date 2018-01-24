Ржавое золото: зачем России украинский

Мнения

Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму

Оставленная в Крыму в 2014 году техника ВМС Украины оказалась не нужна Киеву. Украина не изъявляет…

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Кроссовер Skoda Kodiaq стал дороже на 8-15 тыс. рублей

Кроссовер Skoda Kodiaq стал дороже на 8-15 тыс. рублей

Вчера, 18:06
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе нынешнего года в России увеличились ценники на все комплектации нового чешского кроссовера Skoda Kodiaq. Уточняется, что ценник на модель вырос на 8 000-15 000 рублей, а подорожание коснулось только произведённых в 2018 году автомобилей.

Кроссовер Skoda Kodiaq стал дороже на 8-15 тыс. рублей

 

Согласно информации аналитиков, сильнее всего прибавила в цене комплектация Skoda Kodiaq Ambition Plus, которая оснащается 1,4-литровым бензиновым мотором TSI. Теперь стоимость модели составляет 2 017 000 рублей, что на 18 000 рублей больше, чем в декабре 2017 года. Аналогичный вариант исполнения с 2,0-литровым TSI стал дороже на 16 000 рублей – новая цена составляет 2 365 000 рублей.

Что касается максимальной комплектации Style Plus, то в данном варианте исполнения кроссовер Skoda Kodiaq прибавил к цене 10 000 рублей. С начала января версия с 1,4-литровым TSI стоит 2 326 000 рублей, а за комплектацию с 2,0-литровым мотором придётся выложить 2 625 000 рублей.

Новый Skoda Kodiaq в комплектации Scout с 1,4-литровым мотором теперь стоит 2 207 000 рублей (+10 000 рублей), а версия с 2,0-литровым агрегатом выросла в цене на 12 000 рублей, до 2 516 000 рублей.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
С 1 января в России подорожает лифтбэк Skoda Rapid
С 1 января в России подорожает лифтбэк Skoda Rapid

С 1 января 2018 года на российском автомобильном рынке увеличится стоимость чешского лифтбэка Skoda Rapid – модель прибавит к цене 8 000 рублей. Обновленный

Стоимость кроссовера Skoda Kodiaq будет не ниже 1 300 000 рублей
Стоимость кроссовера Skoda Kodiaq будет не ниже 1 300 000 рублей

Представитель чешской фирмы Skoda Ян Прохазка намекнул, что цена нового кроссовера Skoda Kodiaq окажется сопоставимой со стоимостью флагманского седана

Skoda объявила официальные цены на кроссовер Kodiaq в Украине
Skoda объявила официальные цены на кроссовер Kodiaq в Украине

Новый автомобиль марки Skoda готовится к выходу на украинский рынок. Представители компании назвали цены на Kodiaq. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости