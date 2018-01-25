Представлен 625-сильный седан BMW M5 Competition Package

Немецкая компания BMW подготовит для «горячего» седана M5 последней генерации пакет доработок Competition Package, который предусматривает солидную прибавку к мощности. Об этом информирует форум Bimmerpost, ссылаясь на собственный источник.

Новый BMW M5 со спортивным пакетом Competition Package получит форсированный 4,4-литровый твин-турбо двигатель V8. Производительность мотора с нынешних 600 лошадиных сил увеличится до 625, при этом крутящий момент, достигающий сейчас 750 Нм, также немного вырастет.

Вместе с тем седан оснастят карбон-керамическими тормозами, более жесткой подвеской и эксклюзивными колёсными дисками из алюминия. К сожалению, пока в BMW не раскрывают динамические характеристики нового автомобиля.

У стандартной модели разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, а до 200 км/ч – 11,1 секунды. При этом предельную скорость седана ограничили на 250 км/ч, однако M Driver’s Package позволяет увеличить её до 305 км/ч.

Новый BMW M5 Competition Package планируется привезти на автовыставку в Женеве, которая пройдёт в марте. Серийное производство таких автомобилей стартует спустя месяц после премьеры, цены будут объявлены ближе к запуску продаж.

Яна Васильева