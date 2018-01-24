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| | Автошколы предлагают ввести экзамен по теории при замене прав

Автошколы предлагают ввести экзамен по теории при замене прав

Вчера, 23:00

Представители Союза российских автошкол выступили с инициативой повторно принимать экзамены у автомобилистов, желающих заменить водительское удостоверение. В настоящий момент сотрудники УГИБДД МВД РФ детально рассматривают данное предложение.

Автошколы предлагают ввести экзамен по теории при замене прав

 

На сегодняшний день в России водителям нужна только медицинская справка, чтобы обменять свои водительские права на новые спустя десять лет после их выдачи. В Союзе российских автошкол считают, что граждане должны проходить переэкзаменовку при замене прав. Отмечается, что это необходимо для проверки наличия знаний действующих правил дорожного движения.

 

Инициаторы нововведения добавили, что ещё десять лет назад Госавтоинспекция не так жестко контролировала автошколы, поэтому выдача водительских удостоверений происходила совершенно при других условиях. Помимо этого, в России регулярно вносятся корректировки и дополнения в ПДД, о чем должно быть известно всем водителям.

В случае если предложение вступит в силу, водителям придётся пересдавать только теоретическую часть экзамена. Тест включает в себя 20 вопросов, на которые нужно ответить за 20 минут. В случае неверного ответа автомобилисту зададут дополнительные вопросы. В ГИБДД считают, что в проекте инициативы есть «толковые» замечания. В свою очередь автовладельцы в основном негативно реагируют на данное предложение.


Яна Васильева
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