Хэтчбек KIA Rio получил "заряженную" версию GT Line

Южнокорейская компания KIA выпустила спортивную модификацию нового хэтчбека Rio под названием GT Line. Публичная презентация модели с эксклюзивным дизайном экстерьера должна пройти в марте в рамках автосалона в Женеве.

Новый хот-хэтч KIA Rio GT Line оснастили светодиодными «противотуманками» с четырьмя секциями, хромированными сдвоенными патрубками выхлопной системы, тонировкой стекол и легкосплавными колёсными дисками размерностью в 17 дюймов.

Для оформления интерьера новинки использовались металлические вставки и карбоновые акценты на передней панели. Кресла обшиты чёрным заменителем кожи. Помимо этого, автомобиль обзавёлся спортивным рулём.

Ожидается, что в техническом плане «спортивный» KIA Rio не будет отличаться от стандартного. Напомним, в Европе хэтчбек продаётся с 1,25- и 1,4-литровыми атмосферными двигателями и новым 3-цилиндровым турбомотором объёмом 1,0 литра. Последний агрегат, выдающий 120 лошадиных сил, первым установят на KIA Rio GT Line.

Мощность «атмосферников», с которыми модель доступна и в России, составляет 100 и 123 лошадиные силы. «Заряженная» версия автомобиля получит 6-диапазонную МКПП и 7-скоростную роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением.

Яна Васильева