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| | Хэтчбек KIA Rio получил "заряженную" версию GT Line

Хэтчбек KIA Rio получил "заряженную" версию GT Line

Вчера, 17:16

Южнокорейская компания KIA выпустила спортивную модификацию нового хэтчбека Rio под названием GT Line. Публичная презентация модели с эксклюзивным дизайном экстерьера должна пройти в марте в рамках автосалона в Женеве.

 

Хэтчбек KIA Rio получил "заряженную" версию GT Line

 

Новый хот-хэтч KIA Rio GT Line оснастили светодиодными «противотуманками» с четырьмя секциями, хромированными сдвоенными патрубками выхлопной системы, тонировкой стекол и легкосплавными колёсными дисками размерностью в 17 дюймов.

 

Для оформления интерьера новинки использовались металлические вставки и карбоновые акценты на передней панели. Кресла обшиты чёрным заменителем кожи. Помимо этого, автомобиль обзавёлся спортивным рулём.

Ожидается, что в техническом плане «спортивный» KIA Rio не будет отличаться от стандартного. Напомним, в Европе хэтчбек продаётся с 1,25- и 1,4-литровыми атмосферными двигателями и новым 3-цилиндровым турбомотором объёмом 1,0 литра. Последний агрегат, выдающий 120 лошадиных сил, первым установят на KIA Rio GT Line.

 

Хэтчбек KIA Rio получил "заряженную" версию GT Line

 

Хэтчбек KIA Rio получил "заряженную" версию GT Line

 

Хэтчбек KIA Rio получил "заряженную" версию GT Line

 

Хэтчбек KIA Rio получил "заряженную" версию GT Line

 

Мощность «атмосферников», с которыми модель доступна и в России, составляет 100 и 123 лошадиные силы. «Заряженная» версия автомобиля получит 6-диапазонную МКПП и 7-скоростную роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением.

 


Яна Васильева
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