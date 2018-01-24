MINI тестирует новый электрокар за Полярным кругом

Британский бренд MINI, входящий в состав BMW Group, вывел на дорожные тесты прототип своей первой полностью электрической модели. Судя по свежим шпионским фото, опубликованным изданием Autocar, модель проходит тесты в суровых погодных условиях за Полярным кругом.

Судя по свежим шпионским фото. Новый полностью электрический хэтчбек от компании MINI получил традиционные для бренда черты. Так, модель имеет округлую переднюю оптику, стёкла с чёрной окантовкой, а также закругленную заднюю часть кузова. Также модель имеет множество сходств с концептуальным электрокаром MINI, представленным в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте.Стоит напомнить, что технические характеристики концепта электрокара от MINI не были озвучены во время премьеры. Разработчики лишь отметили, что некоторые детали для силовой установки распечатаны на 3D-принтере.Эксперты не исключают, что модель может получить двигатель от соплатформенного электрокара BMW i3. Баварский автомобиль предложен в двух вариантах исполнения со 170- и 184-сильными моторами. «Младшая» модель имеет запас хода в 170 километров, а владельцы 184-сильного хэтчбека могут рассчитывать на 200 километров на одном заряде.

Васисуалий Мурчалов

Ожидается, что электрокар от MINI получит более внушительный запас хода, что сделает модель более привлекательной для клиентов. Серийная версия «зелёной» новинки дебютирует в 2019 году.