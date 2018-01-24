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| | Названы автомобильные бренды, которым не повезло на рынке России

Названы автомобильные бренды, которым не повезло на рынке России

Сегодня, 15:17

На российском авторынке до сих пор заметны последствия кризиса 2014 года: продажи многих моделей так и не были возобновлены, несмотря на прежнюю популярность. Эксперты назвали самые «невезучие» марки.

Названы автомобильные бренды, которым не повезло на рынке России

 

В России хорошим спросом пользовался Opel Astra, который можно было купить в кузовах хэтчбек, седан и универсал. После того, как Opel стал принадлежать PSA, распространились слухи о возращении бренда на рынок РФ. Вместе с тем о возобновлении продаж автомобилей Chevrolet пока нет речи, несмотря на то, что в своё время в стране были востребованы Cruze, Cobalt и Aveo.

 

Кроме того, российский рынок покинули практически все «легковушки» Citroen. Перестали предлагаться и европейские бестселлеры Peugeot 108 и 208. Ещё одной «неудачной» в плане продаж в РФ моделью оказался Peugeot 308, который в Европе догоняет по объёму реализации Volkswagen Golf. Россияне сочли французский автомобиль неоправданно дорогим.

 

Существенно сократился модельный ряд Renault, его покинули Clio, Megane и Latitude. Что касается марки Seat, она уходила с российского рынка четыре раза. Последний раз это произошло три года назад, поскольку модели Seat превосходили конкурентов по цене из-за отсутствия локального производства. Японская Acura запускала в России продажи кроссоверов MDX и RDX, однако по причине невысокого спроса марка ушла с рынка спустя два года.

 


Яна Васильева
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